離譜！彰化警處理酒駕車禍 又再遭另名酒駕男撞傷送醫

彰化縣同安派出所洪姓員警處理酒駕車禍時反遭其他酒駕者撞傷，造成左腳擦挫傷，緊急送醫。（民眾提供）

酒後開車害人害己！彰化縣永靖鄉11月30日凌晨，員林警分局一名警員在處理一起酒駕車禍時，竟遭另一名酒駕男子駕車衝撞受傷，倒在地上痛苦哀嚎，形成「處理酒駕事故，卻被酒駕撞傷」的荒謬情況，所幸該名員警送醫後無生命危險。但連續2起酒駕造成二度事故，也再度引發地方譁然。

監視器畫面顯示，當日凌晨1點35分左右，一輛鐵灰色轎車先在路口違規迴轉，一輛貨車煞車不及撞上，隨後有員警到場處理，後來貨車先移至路旁，鐵灰色轎車仍橫停路口中間，員警站在轎車旁進行交通疏導，突然一輛白車轎車急駛而來，煞車不及撞上鐵灰色轎車，強烈撞擊力推倒站在車旁的員警，員警倒地後發出痛苦哀嚎，情況怵目驚心。

員林警分局表示，昨日凌晨近2時許獲報，永福路一段與獨鰲路交叉口發生貨車碰撞自小客車交通事故，同安派出所洪姓警員到場進行交通疏導，並等候拖吊車到場處理事故車輛，未料第二起事故又發生，造成洪員左腳擦挫傷及胸口悶痛，經緊急送醫治療後，無生命危險，已出院返家休養。

員林警分局副分局長蕭志旺進一步表示，警方依法對2起事故，3車駕駛進行酒測，駕駛鐵灰色轎車的陳男（34歲），酒測值達每公升0.17毫克；貨車駕駛則為零，造成第二起事故的白車駕駛楊男（33歲），其酒精濃度達每公升1毫克，明顯超標，由於陳男、楊男涉嫌酒後駕車肇事，當場皆依公共危險罪逮捕，訊後移送彰化地檢署偵辦。

據了解，該路口車流量大，僅設閃黃燈，加上視線死角，事故頻傳。這次警察處理酒駕，卻又被酒駕撞傷，引發民眾不滿，痛批「到處都是酒駕，根本罰不怕」。也有人建議，路口應增設紅綠燈或改善號誌，避免憾事再度發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男駕駛灰色車輛在路口違規迴轉，貨車煞車不及撞上。（民眾提供）

洪姓員警（洪圈處）站在鐵灰色轎車旁進行交通疏導，突然一輛白車轎車急駛而來，煞車不及撞上鐵灰色轎車，進而導致員警受傷。（民眾提供）

鐵灰色車輛駕駛酒駕肇事，結果又被酒駕的白車駕駛二度撞擊。（民眾提供）

永福路一段與獨鰲路口車流量大，僅設閃黃燈，加上視線死角，事故頻傳。（圖擷取googlemap）

