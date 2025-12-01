「寵物電動車」未審驗上路挨罰 桃市消費者提告業者詐欺

民眾購買微型寵物電動車，上路後卻被警方開罰。（桃園市議員黃瓊慧提供）

桃園市議員黃瓊慧今（1）日偕律師陪同消費者於桃園地方檢察署前召開記者會，指「毛動力寵物電動車」未經審驗即販售，業者未履行告知義務、未揭露完整消費資訊，造成多名消費者購買騎乘上路被警方取締開罰，隨即按鈴遞狀，對業者提告詐欺。

對此，業者於官網回應表示，楊小姐購車、交車時間點為法規實施前、法律真空期的消費行為，以現行法規評價過去行為，有嚴重誤導之嫌；全案已進入司法程序，靜候司法偵查結果。

黃瓊慧表示，自11月初起已陸續接獲多起陳情，消費者均指稱購買時被告知該產品可合法上路、可做為代步工具，事後證實該車輛根本未經審驗，消費者因此遭警方取締開罰。她說，更離譜的是，業者事後一度失聯，消費者投訴無門，甚至在寵物展場大聲斥責消費者，目前已有近40人向其服務處反映，希望桃園市政府消保官啟動團體調解，並要求業者立即下架不實宣傳資訊，避免更多民眾受騙。

律師王妙華指出，依道路交通管理處罰條例第69條至70條規定，微型電動二輪車須通過審驗、登記並領牌才能上路，但「毛動力」販售之寵物電動車未取得任何合格標章，顯然不符合法規要求。然而業者卻在各大寵物展、官方網站、社群平台及LINE群組宣稱車輛可上路代步，已涉及不實廣告及誤導消費者，因此今日陪同消費者前往桃園地檢署，對業者提告加重詐欺等罪。

受害消費者楊小姐表示，自遭警方取締後，多次向業者請求提供車輛合格標章證明，卻遭已讀不回乃至斷聯，毫無協助意願；更甚者，業者後續還反告她誹謗及違反個資法，形同恐嚇消費者。目前已有眾多消費者串聯，將組成自救會交流彼此購買受騙經驗，並共同爭取權益。

高雄市議員陳慧文服務處助理林力宏指出，高雄市政府上週三召開第一場「毛動力」消費爭議調解，業者僅派1名員工與會，且對消費者的所有指控一概否認，並拒絕消費者訴求；呼籲更多受害消費者站出來，共同向業者討公道。

楊姓消費者（左起）由桃園市議員黃瓊慧、律師王妙華、高雄市議員陳慧文助理林力宏陪同，向桃園地檢署按鈴遞狀控告「毛動力」業者詐欺。（桃園市議員黃瓊慧提供）

