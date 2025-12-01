為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    23歲男與13歲少女性交「情堪憫恕」？ 高院改重判3年2月

    2025/12/01 16:30 記者楊國文／台北報導
    23歲男趁13歲小女友家人不在家，起到少女住處床上偷情性交，父返家撞見提告，一審依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑判1年10月，檢方上訴成功，高等法院認定一審判決不當，改重判3年2月。（情境照）

    23歲男趁13歲小女友家人不在家，起到少女住處床上偷情性交，父返家撞見提告，一審依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑判1年10月，檢方上訴成功，高等法院認定一審判決不當，改重判3年2月。（情境照）

    23歲劉姓男子和13歲少女交往，趁少女家人不在，跑到她的住處床上嘿咻完事時，少女父親返家撞見劉男全裸和女兒躺在床上，氣得報警提告，檢方依「對未滿14歲少女性交罪」起訴；新北地院審理時，少女父親請求法官從重量刑，但法官認為2人是男女朋友，依最輕本刑3年以上規定判刑太重，依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑為1年10月。檢方上訴成功，高等法院認定一審判刑不當，加重改判為3年2月。

    劉男和小他10歲的13歲少女交往成為男女朋友，因少女家人不在家，去年4月30日凌晨1時，趁機到少女新北市中和區住處偷情性交。不料，上午近7時，少女父親返家，進入少女房間察看，赫然發現劉男全裸躺在女兒床上，痛罵劉男性侵女兒，報警提告。檢方依「對未滿14歲少女性交罪」起訴。

    劉男坦承和少女發生性行為，但辯稱2人是兩情相悅而合意性交，他是「一時思慮不周」，犯行輕微，並允諾願賠償20萬元，請求依刑法第59條規定給予減刑。

    新北地院審理認為，劉男無法妥善抑制自身情慾，明知少女僅13歲，心智尚未成熟，竟和她發生性行為，危害其身心發展，且少女父親和檢方建請從重量刑，但考量2人是男女朋友，且劉男願意賠償，因為雙方和解金額差距過大才未調解成立，及刑法「對未滿14歲少女性交罪」的最輕本刑為3年以上徒刑，有「情輕法重」情形，因此依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，判他1年10月徒刑。檢方不滿一審判決結果，上訴高等法院。

    高院審理時，劉男指稱已和少女父親達成和解，並先付第一期賠償金12萬元，有賠償誠意。

    但高院認定，劉男是23歲的成年人，明知少女當時年幼，身心發展未臻成熟，為滿足其性慾，仍和少女性交，且未履行調解內容應給付金額，顯見無依約履行之意，不應依刑法第59條規定給予減刑，因此一審判決不當，加重改判為3年2月，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播