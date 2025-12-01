23歲男與13歲少女性交「情堪憫恕」？ 高院改重判3年2月

23歲男趁13歲小女友家人不在家，起到少女住處床上偷情性交，父返家撞見提告，一審依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑判1年10月，檢方上訴成功，高等法院認定一審判決不當，改重判3年2月。（情境照）

23歲劉姓男子和13歲少女交往，趁少女家人不在，跑到她的住處床上嘿咻完事時，少女父親返家撞見劉男全裸和女兒躺在床上，氣得報警提告，檢方依「對未滿14歲少女性交罪」起訴；新北地院審理時，少女父親請求法官從重量刑，但法官認為2人是男女朋友，依最輕本刑3年以上規定判刑太重，依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑為1年10月。檢方上訴成功，高等法院認定一審判刑不當，加重改判為3年2月。

劉男和小他10歲的13歲少女交往成為男女朋友，因少女家人不在家，去年4月30日凌晨1時，趁機到少女新北市中和區住處偷情性交。不料，上午近7時，少女父親返家，進入少女房間察看，赫然發現劉男全裸躺在女兒床上，痛罵劉男性侵女兒，報警提告。檢方依「對未滿14歲少女性交罪」起訴。

劉男坦承和少女發生性行為，但辯稱2人是兩情相悅而合意性交，他是「一時思慮不周」，犯行輕微，並允諾願賠償20萬元，請求依刑法第59條規定給予減刑。

新北地院審理認為，劉男無法妥善抑制自身情慾，明知少女僅13歲，心智尚未成熟，竟和她發生性行為，危害其身心發展，且少女父親和檢方建請從重量刑，但考量2人是男女朋友，且劉男願意賠償，因為雙方和解金額差距過大才未調解成立，及刑法「對未滿14歲少女性交罪」的最輕本刑為3年以上徒刑，有「情輕法重」情形，因此依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，判他1年10月徒刑。檢方不滿一審判決結果，上訴高等法院。

高院審理時，劉男指稱已和少女父親達成和解，並先付第一期賠償金12萬元，有賠償誠意。

但高院認定，劉男是23歲的成年人，明知少女當時年幼，身心發展未臻成熟，為滿足其性慾，仍和少女性交，且未履行調解內容應給付金額，顯見無依約履行之意，不應依刑法第59條規定給予減刑，因此一審判決不當，加重改判為3年2月，可上訴。

