為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園男駕車載笑氣被罰3萬不理 存款被扣押秒繳清

    2025/12/01 16:01 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市張姓男子駕車載運笑氣被查獲，經環保局開罰拒不繳納被移送行政執行署桃園分署強制執行並扣押存款，張男獲悉後立即出面繳清。（桃園分署提供）

    桃園市張姓男子駕車載運笑氣被查獲，經環保局開罰拒不繳納被移送行政執行署桃園分署強制執行並扣押存款，張男獲悉後立即出面繳清。（桃園分署提供）

    桃園市34歲張姓男子駕車載運2支笑氣鋼瓶被警方攔查發現，遭桃園市政府環保局裁處罰鍰3萬元，張男遲不繳納被移送強制執行，法務部行政執行署桃園分署清查張男名下財產發現帳戶有存款，發布執行命令扣押存款，正向銀行申請貸款的張男獲悉後，擔心帳戶被扣押恐影響銀行貸款資格，火速繳清罰鍰。

    桃園分署指出，張男於去年8月間駕車行經桃園市蘆竹區大新路被警察路檢攔查，查獲車內有2支鋼瓶，因鋼瓶外觀未標示商品名稱，經聯繫桃園市環保局將該鋼瓶送驗，確認鋼瓶內容為笑氣，環保局依法對張男裁處3萬元罰鍰；張男逾期未繳納，環保局今年9月移送桃園分署強制執行，桃園分署先通知張男於指定期限內自動繳納，但張男仍未理會，經清查張男名下財產，發現其金融機構有帳戶內有存款，因此於11月間發出執行命令扣押張男存款。

    張男獲悉帳戶被扣押後，隨即聯繫桃園分署表示，因正向銀行辦理貸款，如果有扣押紀錄恐影響貸款審查資格，承諾會儘速繳錢，於11月下旬到場繳清罰鍰結案。

    桃園分署表示，為維護國人健康，防止濫用笑氣，行政執行署加強執行滯欠違反「毒性及關注化學物質管理法」罰鍰案件，收案後立刻調查財產、迅速執行，以杜絕笑氣的濫用。也呼籲民眾切勿因一時好奇或好玩而吸食笑氣，若遭查獲，依法可處最高30萬元罰鍰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播