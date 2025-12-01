羈押7月重見天日！前名模涉與兄侵占身障協會1億元 500萬交保

前名模蕭瑋葶涉嫌與哥哥蕭靖詐騙民眾捐款高達2億5000餘萬元，共同侵占身障協會約1億餘元善款，4月起被收押，士院今裁定蕭瑋葶以500萬交保、限制出境出海8個月並須配戴電子腳環。（翻攝自蕭女IG）

前名模蕭瑋葶涉嫌與哥哥蕭靖詐騙民眾捐款高達2億5000餘萬元，共同侵占身障協會約1億餘元善款，檢4月起聲押獲准，蕭女曾提起抗告，但遭院方指稱因「法警人力不足、負責科技監控的廠商請假」等情形，被拒絕辦理交保。案經高等法院近期撤銷原裁定，並發回士林地方法院更裁後，法院今裁定500萬元交保，限制出境出海8個月，並須配戴電子腳環。

全案起於，「身障關懷協會」（TDCA）理事長蕭靖創立協會後因涉詐欺判刑通緝，改由妻子掛名理事長，他則化名助理繼續操控財務，並與前伊林名模、妹妹蕭瑋葶共同募款，6年間吸金逾2.59億元，僅1032萬元用於公益，士林地檢署依違反個資法、偽造文書、詐欺、公益侵占、背信、洗錢及藏匿人犯等罪起訴3人。

請繼續往下閱讀...

檢方追查，蕭靖與蕭瑋葶簽訂不動產借名登記契約，將名下林口2處房產掛在妹妹名下後，挪用協會210萬元製作薪資假金流，偽造扣繳憑單，謊稱蕭瑋葶是協會工程師、年薪230萬元。2023年初，蕭瑋葶持假資料向銀行辦理房貸，詐得3000餘萬元，同年4月再以同手法抵押另一房產，詐得2000餘萬元。

檢方認定，蕭瑋葶明知款項來自協會挪用捐款，仍提供帳戶協助洗錢，並以名義購屋及購入7部自用小客車，依違反個資法等罪將其起訴。

8月開庭時，蕭靖坦承犯罪事實，但聲稱妻子與妹妹對協會運作不知情，並表示所有罪行由自己承擔。蕭瑋葶則頻頻拭淚，堅稱只是單純名義人，未參與募款或協會營運。辯方主張檢方已查扣相關罪證，無滅證可能，請求交保。

法官裁定指出，蕭靖供述前後矛盾，與共犯說法不一致，涉案罪名重大且犯罪時間長，蕭妻陳品君供述亦有出入，巨額資金來源無合理解釋。蕭瑋葶對資金流向與房產登記解釋不清，曾刻意隱瞞購屋資金來源。

綜合3人犯罪情節，法院當時裁定續押禁見，今則裁定蕭瑋葶以500萬交保、限制出境出海8個月並須配戴電子腳環。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法