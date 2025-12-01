台南燈節太夯遭詐騙集團冒名徵才 文化局急澄清

近來出現「台南－文化局」、「台南文化學習處」、「南市圖」等假粉專，引誘民眾填寫個資。（記者王姝琇翻攝）

南市文化局近來發現，空山祭及月津港燈節引來詐騙集團覬覦，以徵求燈節工讀生名義，張貼google表單連結，引誘民眾報名登錄個資，或有山寨版粉絲專頁假冒市府文化局粉專名義，張貼活動課程，民眾若誤信連結恐洩漏個人資料，成為詐騙集團下手目標，請市民千萬別誤信，官方資訊請以台南市政府文化局官方網站之公告為準。

文化局表示，12月底即將登場龍崎光節空山祭及明年2月登場的月津港燈節，因活動多年來廣受民眾喜愛，已打出知名活動品牌，竟讓詐騙集團認為有機可趁，以徵求燈節志工、工讀生、醫護等人員的名義，在社群平台Facebook、Threads、Instagram上張貼連結，引誘民眾填具個人資料，文化局澄清並無對外進行徵才，提醒民眾提高警覺、避免受騙。

台南市文化局臉書粉絲專頁名稱為「藝遊台南」，但近來卻冒出「台南－文化局」、「台南文化學習處」、「南市圖」等粉絲專頁，並以各類課程資訊吸引民眾互動，進一步誘導點擊來源不明的連結，甚至要求填寫個人資料。

文化局指出，這些冒名粉專使用與官方相似的名稱、照片及貼文格式，企圖讓民眾誤以為是由文化局主辦的正式活動。部分假粉專甚至藉由「填寫資訊完成登記」等方式，引導民眾進入可疑網站，並要求提供個人敏感資訊，最終可能導致個資外洩、帳號被盜或財務損失。

文化局再次強調，所有官方資訊、活動公告及展演訊息，均會透過「台南市政府文化局官方網站」進行發布。民眾若發現有名稱相似、要求點擊不明連結或聲稱「填資料即可參加」等訊息，請謹慎對待，切勿輕信。

文化局呼籲民眾，應建立正確的網路安全意識，應注意粉專成立日期、互動內容、粉絲追蹤數是否異常等特徵，避免掉入詐騙陷阱，另文化局表示，此詐騙手法涉犯刑法第339-4條第1項第1款之加重詐欺罪嫌，詐騙犯若冒用政府機關或公務員的名義進行詐欺，將會構成加重詐欺罪，此行為的法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，民眾如遇到疑似詐騙粉專，可主動通報警方或撥打165反詐騙專線查詢，也可向社群平台檢舉帳號，避免更多人受害。

台南燈節太夯遭冒名假徵才索個資，文化局急澄清。（記者王姝琇翻攝）

