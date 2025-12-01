為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    在ATM前領錢太多次被盯上 馬國車手當場被警逮

    2025/12/01 14:49 記者王冠仁／台北報導
    警方盤查。（記者王冠仁翻攝）

    警方盤查。（記者王冠仁翻攝）

    一名馬來西亞籍男子被詐騙集團吸收，來台擔任取款車手，他近期在台北市萬華區一家便利商店的自動提款機取款時，被巡邏員警發現，他已經取款多次、形跡可疑。員警上前盤查，他見到員警出現、嚇得不知所措，最終才說出實情。警方在他身上查扣9張提款卡與29萬元贓款，最終將他依詐欺、違反洗錢防制法送辦。

    北市警萬華分局青年路派出所副所長王炳盛、警員盧立承，近期巡邏經過萬華區一家便利商店時，發現有一名男子戴著口罩，在店內的自動提款機前多次提領現金，形跡可疑。

    員警上前盤查，這名男子支吾其詞、態度閃爍，在員警連番盤問下，終於承認他是馬來西亞籍，先前透過手機通訊軟體受詐騙集團招募「來台打工」，聽從指示提領贓款，視提領款項抽取一定比例的佣金。警方在馬籍男身上查扣到贓款29萬餘元、提款卡9張、智慧型手機2支等不法證物。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣29萬元贓款與提款卡。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣29萬元贓款與提款卡。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕馬國男子。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕馬國男子。（記者王冠仁翻攝）

