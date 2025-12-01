為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國1中壢路段貨櫃車爆胎擦撞轎車、內側護欄 雙向回堵5公里

    2025/12/01 14:45 記者李容萍／桃園報導
    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄，轎車駕駛飽受驚嚇。（警方提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄，轎車駕駛飽受驚嚇。（警方提供）

    一輛長榮營半聯結車（貨櫃車）滿載物品，今（1）日中午12點21分行駛國道1號北向59.5公里中壢路段時，右前輪胎突然爆胎，自中線車道往左擦撞同向一輛黑色轎車並自撞內側護欄，現場無人員受傷，事故造成中央分隔島防眩板掉落於南向內側車道，導致雙向後方回堵約5公里，幸現場無人員受傷。

    國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊中午接獲事故通報，立即調派巡邏車查看，經查24歲何姓男子當時駕駛營半聯結車，因右前輪胎突然爆胎，擦撞到53歲王姓男子駕駛的黑色轎車與內側護欄，事故造成中央分隔島防眩板掉落於南向內側車道，導致雙向後方回堵約5公里，經通知交控中心顯示CMS看板並透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車間距，下午1點39分排除恢復通車，2名駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

    國道警方呼籲用路人在國道遇到車輛爆胎時，切勿慌張，雙手緊抓方向盤，鬆油門勿踩煞車，以滑行的方式行駛到外側路肩，立即開啟雙黃警示燈，並在後方50公尺擺放三角故障標誌。

    若無法停靠外側路肩，於車輛停止後，也應先立即開啟雙黃警示燈，並以隨時注意後方來車（時時向後看來車動態）方式下車，將車上的三角故障標誌取出，以面向來車的方式至車輛後方100公尺處放置警示，提醒來車注意，駕駛、乘客趕緊遠離車輛退到路肩，要進行聯絡應在護欄外或較安全處，過程中需隨時注意後方來車，避免遭追撞發生危險，可儘速打1968或利用1968App開啟定位按下警政報案，國道警察會立刻給予協助。

    另外，用路人出門前應巡視車輛狀況，胎紋是否正常及胎齡是否老舊，可裝設胎壓偵測器，提早知道輪胎是否有異常；胎紋不足或胎齡老舊致使車輛爆胎，其責任歸屬在駕駛人，且一旦發生事故，往往造成車輛受損及人員傷亡，用路人不可不慎。

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄，國道警方通知吊車進行拖吊。（記者李容萍翻攝）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄，國道警方通知吊車進行拖吊。（記者李容萍翻攝）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄。（警方提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄。（警方提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄，雙向後方回堵約5公里。（民眾提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄，雙向後方回堵約5公里。（民眾提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄。（民眾提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄。（民眾提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄。（民眾提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄。（民眾提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄，雙向後方回堵約5公里。（民眾提供）

    長榮貨櫃車行經國1中壢路段爆胎擦撞轎車、內側護欄，雙向後方回堵約5公里。（民眾提供）

