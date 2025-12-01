為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹市城隍廟聚眾砍傷少年案 主嫌1收押禁見、1交保限制住居

    2025/12/01 14:32 記者廖雪茹／新竹報導
    針對新竹市城隍廟的聚眾砍人案件，竹檢向院方聲押禁見涉案主嫌陳姓和林姓男子；新竹地院法官裁准陳男押禁見，林男交保3萬並限制住居。（記者廖雪茹攝）

    針對新竹市城隍廟的聚眾砍人案件，竹檢向院方聲押禁見涉案主嫌陳姓和林姓男子；新竹地院法官裁准陳男押禁見，林男交保3萬並限制住居。（記者廖雪茹攝）

    新竹市城隍廟11月29日晚間發生聚眾砍人案件，1名少年被砍到臟器外露，新竹地檢署昨漏夜以涉犯重罪且有逃亡串證、湮滅證據之虞，向院方聲押禁見涉案主嫌陳姓和林姓男子；新竹地方法院開庭審理後，法官裁准陳男收押禁見，林男交保3萬並限制住居。

    新竹地檢署表示，案發當天檢察官陳芊伃與竹市警方成立專案小組共同偵辦。警方昨凌晨循線逕行拘提行兇的陳姓兄弟、林男等3人，以及同案少年1人到案，其中陳、林2人經檢察官訊問後，認涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對少年犯殺人未遂等罪嫌疑重大且有逃亡、串證、滅證之虞，向新竹地方法院法官聲請羈押禁見；至於在場「助勢」的陳男兄弟則獲交保6萬元並限制住居。

    檢警調查發現，全案疑因被害人積欠陳姓主嫌女友1萬元而引發陳男心生不滿，進而糾集其他7人，分乘紅色馬3及白色豐田2部自小客車前往討債，於商討期間雙方一言不合，由陳男夥同林男、范姓少年等先徒手毆打被害少年，陳男再持預藏刀子砍傷被害少年身體多處後，導致少年臟器外露，8人見狀隨即駕車逃逸。

