    首頁 > 社會

    台中轎車撞路口號誌桿駕駛傷 電纜遭大貨車勾纏拉斷另側號誌桿

    2025/12/01 14:43 記者歐素美／台中報導
    黃男駕車自撞路口號誌桿並波及行經的大貨車，造成另一側的號誌桿也被扯斷。（民眾提供）

    黃男駕車自撞路口號誌桿並波及行經的大貨車，造成另一側的號誌桿也被扯斷。（民眾提供）

    30歲黃姓男子今天上午7點11分左右，駕駛轎車行經台中市外埔區甲后路近三環路口往大甲方向，不慎自撞路口號誌桿，致號誌桿斷裂，黃男受傷送醫，垂落的電纜線並波及37歲楊姓男子駕駛的大貨車，並導致路口另一側號誌桿遭拉斷傾倒。

    大甲警分局調查指出，這起車禍發生在今天上午7點11分左右，黃姓男子駕駛轎車往大甲方向，行經外埔區甲后路近三環路口，不慎自撞路口號誌桿，致號誌桿斷裂，電纜線垂落，當時楊姓男子（37歲）駕駛大貨車沿甲后路往水美路方向行駛，車上載運的貨物勾纏到電纜線，致路口另一側號誌桿也遭拉斷傾倒。

    員警獲報到場處置，黃、楊2人經酒精呼氣檢測值均為0mg/l，黃男受傷送光田醫院就醫，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。警方呼籲民眾行駛時請減速慢行、切勿疲勞駕駛，前後車燈保持良好照明，遇有彎道、巷口與無照明路段請加倍注意周邊行人及車輛動態。

    黃男駕駛轎車自撞路口號誌桿，致號誌桿斷裂。（民眾提供）

    黃男駕駛轎車自撞路口號誌桿，致號誌桿斷裂。（民眾提供）

    黃男駕車自撞路口號誌桿並波及行經的大貨車。（民眾提供）

    黃男駕車自撞路口號誌桿並波及行經的大貨車。（民眾提供）

