中巴行駛南庄山區禁行路段 竟是22名失聯移工上山採野薑

車內都是失聯移工。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣警頭份分局南庄分駐所員警，昨天下午在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士違規行駛禁行路段，上前攔查赫見車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，分局總動員出動多輛警車將他們載下山，經調查，這些失聯移工是何姓地主找來採收野薑，警詢後依違反就業服務法移請移民署苗栗專勤隊處理。

南庄分駐所巡佐廖國正、警員賴致寧，昨天下午3點20分，執行交整勤務，於南庄鄉苗21線13K處發現一輛中型巴士行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現車內除了駕駛之外，其餘22名乘客都是東南亞國籍人士。

這群東南亞國籍人士見警察攔車盤查，個個面面相覷、面露尷尬，疑似為失聯移工，由於人數眾多，2警立即通報線上巡邏警力支援將人帶回調查，經進一步查證，皆為失聯移工，為泰國籍12人（男性5人、女性7人）及越南籍10人（男性3人、女性7人）。

警方調查，這群失聯移工昨天分別從嘉義梅山、伸港被載往南庄鄉東河村陸家地區採收野薑，由何姓地主所聘僱。

頭份警分局長郭譯隆表示，近來查獲失聯移工人數大幅增多，其中假觀光真打工情事層出不窮，並衍生出非法打工、賣淫等情事發生，造成治安隱憂，呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，如有發現疑似失聯移工請向專勤隊或警方通報查緝，以淨化社會之治安。

中型巴士違規行駛禁行路段，員警上前攔查赫然驚見車內有22名失聯移工。（記者彭健禮翻攝）

這群失聯移工見警察攔車盤查，個個面面相覷、面露尷尬。（記者彭健禮翻攝）

