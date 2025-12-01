為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中巴行駛南庄山區禁行路段 竟是22名失聯移工上山採野薑

    2025/12/01 14:14 記者彭健禮／苗栗報導
    車內都是失聯移工。（記者彭健禮翻攝）

    車內都是失聯移工。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣警頭份分局南庄分駐所員警，昨天下午在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士違規行駛禁行路段，上前攔查赫見車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，分局總動員出動多輛警車將他們載下山，經調查，這些失聯移工是何姓地主找來採收野薑，警詢後依違反就業服務法移請移民署苗栗專勤隊處理。

    南庄分駐所巡佐廖國正、警員賴致寧，昨天下午3點20分，執行交整勤務，於南庄鄉苗21線13K處發現一輛中型巴士行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現車內除了駕駛之外，其餘22名乘客都是東南亞國籍人士。

    這群東南亞國籍人士見警察攔車盤查，個個面面相覷、面露尷尬，疑似為失聯移工，由於人數眾多，2警立即通報線上巡邏警力支援將人帶回調查，經進一步查證，皆為失聯移工，為泰國籍12人（男性5人、女性7人）及越南籍10人（男性3人、女性7人）。

    警方調查，這群失聯移工昨天分別從嘉義梅山、伸港被載往南庄鄉東河村陸家地區採收野薑，由何姓地主所聘僱。

    頭份警分局長郭譯隆表示，近來查獲失聯移工人數大幅增多，其中假觀光真打工情事層出不窮，並衍生出非法打工、賣淫等情事發生，造成治安隱憂，呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，如有發現疑似失聯移工請向專勤隊或警方通報查緝，以淨化社會之治安。

    中型巴士違規行駛禁行路段，員警上前攔查赫然驚見車內有22名失聯移工。（記者彭健禮翻攝）

    中型巴士違規行駛禁行路段，員警上前攔查赫然驚見車內有22名失聯移工。（記者彭健禮翻攝）

    這群失聯移工見警察攔車盤查，個個面面相覷、面露尷尬。（記者彭健禮翻攝）

    這群失聯移工見警察攔車盤查，個個面面相覷、面露尷尬。（記者彭健禮翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播