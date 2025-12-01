為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    又是酒駕！彰警處理車禍遭衝撞受傷 肇事駕駛酒測值達1.0

    2025/12/01 14:40 記者陳冠備／彰化報導
    洪姓員警處理事故車禍時，楊男駕駛白色車輛闖入，並撞到灰色事故車，灰車再推擠撞到洪員。（民眾提供）

    彰化縣永靖鄉11月30日凌晨發生一起驚險事故，同安派出所洪姓警員在處理交通事故、指揮現場車流時，竟遭一輛小客車闖入而被撞傷，所幸送醫後並無大礙。肇事的楊姓男子酒測值竟高達每公升1.0毫克，嚴重超標，警方當場依公共危險罪逮捕送辦。

    員林警分局說明，昨日凌晨2時許接獲通報，永福路一段發生交通事故。同安派出所洪姓警員到場後，於現場進行交通疏導，並等候拖吊車到場處理事故車輛。不料，一輛由楊姓男子（33歲）駕駛的白色自小客車，竟直接撞上停放路邊待拖吊的事故車，撞擊力道猛烈，導致事故車往前推移，撞及正站在車旁的洪員。

    洪姓警員當場被撞倒，造成胸口悶痛、左腳擦挫傷，經緊急送醫治療後，所幸意識清楚，無生命危險，已於稍晚出院返家休養。

    警方對楊男實施酒測，結果顯示其酒精濃度達每公升1毫克，明顯超過法定標準，涉嫌酒後駕車肇事，隨即依公共危險罪將其逮捕，並移送彰化地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    肇事白車駕駛楊男，酒測值高達每公升1.0毫克，警方當場依公共危險罪逮捕送辦。（民眾提供）

