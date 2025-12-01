台南垃圾場接連大火遭質疑 環保局：遇70多年來最乾燥秋季

南市城西二期掩埋場於30日晚間8點發生火警，火勢於約10點撲滅，殘火於1日凌晨即完全撲滅。（南市府提供）

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場日前才發生大火，火警還沒完全撲滅，安南區城西二期掩埋場昨天又發生火警，引起民眾質疑。南市環保局表示，近來南部遭遇70多年來最熱、最乾燥的秋季，在天乾物燥及風勢助燃下，易引發自燃或悶燒。目前初步排除人為縱火，未來將加強掩埋場管理機制。

台南市接連垃圾場大火，引起民眾質疑，為什麼最近不是掩埋區就是廢棄物火災？「剛好都在半夜起火，真厲害！」火警造成嚴重空污，還要吸多久？

南市環保局表示，城西二期掩埋場於30日晚間8點發生火警，火勢於約10點撲滅，殘火於1日凌晨即完全撲滅。燃燒區域為焚化爐歲修期間調度的生活垃圾暫置區，未波及城西三期暫置的丹娜絲風災石綿廢棄物；監測資料也顯示，這次火警煙流未往市區傳送，並未對空氣品質造成影響，由於今晨起東北季風增強，擴散條件良好，預估空氣品質仍將維持穩定。

南市環保局初判，近期南部遭遇70多年來最熱、最乾燥的秋季，氣溫偏高、降雨偏少，加上垃圾底層發酵累積沼氣與蓄熱，在天乾物燥及風勢助燃下，易引發自燃或悶燒。目前所有火調、蒐證及監視影像均未發現任何人為縱火跡象，消防局調查結果出爐後會向市民完整說明，呼籲外界勿傳播「人為縱火」等未經查證的資訊，以免造成不必要恐慌。

環保局表示，為因應近期乾燥高溫及歲修期間暫置量增加，環保局已針對掩埋場啟動全方位強化措施，包括增加覆土頻率，降低垃圾堆內部熱度累積；以紅外線熱像儀同步監控垃圾堆溫度異常，並提高夜間巡場密度。此外，怪手、水車全日進駐配置於場內應變。城西更新爐預計於明年上半年完工，與城西舊爐、永康焚化爐共同運作後，可顯著降低垃圾暫置量，自源頭減少火災風險。

環保局提醒市民落實分類，勿將打火機、噴霧瓶、鋰電池等易燃物若混入一般垃圾，以降低風險。

南市環保局表示力，城西掩埋場燃燒區域為生活垃圾暫置區，未波及三期暫置的風災石綿廢棄物。（南市府提供）

