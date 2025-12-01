為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女欠罰款196筆近10萬 送達信遭退、執行官登門奏效

    2025/12/01 14:35 記者王俊忠／台南報導
    48歲陳姓女子駕車違規、欠罰稅款196筆近10萬元，行政執行官上門勸告後讓她繳清欠款。（行政執行署台南分署提供）

    48歲陳姓女子駕車違規、欠罰稅款196筆近10萬元，行政執行官上門勸告後讓她繳清欠款。（行政執行署台南分署提供）

    住在台南市西港區的48歲陳姓女子，近幾年因駕車違規及積欠健保費、汽車燃料費、公路法罰款與通行費等，共滯欠196筆款項、9萬9千多元。行政執行署台南分署接獲移送案後寄送達信遭退回，執行人員上門查訪、巧遇陳女，陳女答應果然於近日到台南分署繳清這些欠、罰款。

    行政執行署台南分署調查指出，48歲陳女於2022至2023年間駕駛汽車，因未繳交停車費、直行車佔用最內側轉彎專用車道、違規停車、不遵守道路交通標線的指示、超速等，經高雄市政府交通局停車管理中心等舉發，被南市府交通局裁處48筆罰鍰，移送金額合計1萬7900元台幣。

    另陳女滯欠健保費、汽車燃料使用費、公路法罰鍰及通行費等，總計滯欠196筆、移送金額共9萬9978元，逾期未繳納，南市交通局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

    台南分署表示，執行人員於今年7月間收案後，寄信通知陳女應到場報告財產狀況，惟信件送達陳女位於台南西港區的住處，因無法送達遭退回。執行人員於11月中到陳女住處現場查訪，沒料到竟巧遇陳女，執行人員當面告知欠款應該繳納。

    陳女回說，之前沒收到信件不知道有欠款，會於11月底到分署處理。果然陳女於近日就到台南分署繳清所有欠款。

    台南分署呼籲，配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安以及資安，請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難無法1次清償者，可檢具相關證明文件申請分期繳納；如拒不繳納，台南分署一定會強力執行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播