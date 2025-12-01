女欠罰款196筆近10萬 送達信遭退、執行官登門奏效

48歲陳姓女子駕車違規、欠罰稅款196筆近10萬元，行政執行官上門勸告後讓她繳清欠款。（行政執行署台南分署提供）

住在台南市西港區的48歲陳姓女子，近幾年因駕車違規及積欠健保費、汽車燃料費、公路法罰款與通行費等，共滯欠196筆款項、9萬9千多元。行政執行署台南分署接獲移送案後寄送達信遭退回，執行人員上門查訪、巧遇陳女，陳女答應果然於近日到台南分署繳清這些欠、罰款。

行政執行署台南分署調查指出，48歲陳女於2022至2023年間駕駛汽車，因未繳交停車費、直行車佔用最內側轉彎專用車道、違規停車、不遵守道路交通標線的指示、超速等，經高雄市政府交通局停車管理中心等舉發，被南市府交通局裁處48筆罰鍰，移送金額合計1萬7900元台幣。

另陳女滯欠健保費、汽車燃料使用費、公路法罰鍰及通行費等，總計滯欠196筆、移送金額共9萬9978元，逾期未繳納，南市交通局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員於今年7月間收案後，寄信通知陳女應到場報告財產狀況，惟信件送達陳女位於台南西港區的住處，因無法送達遭退回。執行人員於11月中到陳女住處現場查訪，沒料到竟巧遇陳女，執行人員當面告知欠款應該繳納。

陳女回說，之前沒收到信件不知道有欠款，會於11月底到分署處理。果然陳女於近日就到台南分署繳清所有欠款。

台南分署呼籲，配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安以及資安，請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難無法1次清償者，可檢具相關證明文件申請分期繳納；如拒不繳納，台南分署一定會強力執行。

