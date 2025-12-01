延長兒少性犯罪追訴權時效 民團偕立委促盡速修法

民間犯罪被害人權益保障聯盟等民間團體今偕同多位民進黨立委共同舉行記者會。（民間司法改革基金會提供）

民間犯罪被害人權益保障聯盟等民間團體今偕同多位民進黨立委共同舉行記者會，指立法院針對「童年性侵倖存者」的追訴權時效改革，以及犯罪被害補償金改革，已有多位立委提出修法版本，呼籲應盡速推進立法流程，尤其應考慮除了「刑法」之外，併同修正「兒童及少年性剝削防制條例」的必要。

犯罪被害人權益保障聯盟召集人林永頌、全國律師聯合會被害人權益保障委員會主委徐承蔭及副主委傅馨儀、民間司法改革基金會副執行長李明洳今與民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、林月琴、張雅琳共同舉行記者會，為犯罪被害人請命。

林永頌表示，若兒少被性侵當下未提告，而是到了成年後才提告，又因超過追訴時效無法申請補償或賠償，這是不合理的事情。他認為，修法上應全面性思考，不是只修「刑法」，也應一併處理「兒少性剝削防制條例」、「民法」、「犯罪被害人權益保障法」等，讓所有被害人都有機會可以獲得合理補償。

林月琴指出，她已提出相關修法版本，希望讓受到性傷害的兒少，能在成年後得到保障，呼籲朝野務必共同合作，盡速排審相關法案，一起為遭受性侵害的兒少犯罪被害者建立一道基礎防線，確保遲來的正義依然是完整的正義。

陳培瑜說，「犯罪被害人權益保障法」存在不合理之處：刑事案件仍可追訴，被害人卻可能因時效屆至而無法申請補償金；過去因時效過期而未能申請的未成年被害人，也無法因修法而恢復權利，這樣的制度必須檢討。此外，除了「被害人權益保障法」與「刑法」外，像是「民法」侵權行為等規定也應一併檢視、修正。

身兼民進黨政策會執行長的吳思瑤表示，不能讓鎖定未成年的惡質、惡性重大加害者可以順利脫罪，絕對要踐行司法正義，要給予法律必要的武器，民進黨的夥伴們會支持相關修法。

張雅琳指出，現在的補償制度是當加害人已經被起訴，被害人卻因錯過申請期限而拿不到補償，這是非常荒謬的一個狀況。很多修法的部分必須一起精進，希望許多黨派的委員都可以為兒少權利一起努力，一起守護兒少。

