為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市保大警返回駐地疑恍神 直撞違停新店客運幸無人傷

    2025/12/01 14:06 記者陸運鋒／新北報導
    台北市保安警察大隊鄭姓員警駕駛警車，行經新北市新店北宜路二段時，疑因恍神追撞前方違停客運。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市保安警察大隊鄭姓員警駕駛警車，行經新北市新店北宜路二段時，疑因恍神追撞前方違停客運。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市保安警察大隊鄭姓員警今天上午11時許，駕駛警車行經新北市新店北宜路二段時，疑因恍神追撞違規停車的新店客運，所幸事故沒有造成傷亡，而轄區新店分局警方，則對陳姓客運司機開出罰單，事故原因仍有待釐清。

    警方調查，駐守翡翠水庫的台北市保安警察大隊，今早由第六中隊34歲鄭員駕駛警車載著另名同仁，交接班後準備返回保大駐地；而新店客運650號陳姓司機則因內急，將客運違規暫停在紅線跑到一旁小解。

    據知，鄭員行經新店區北宜路二段、中生路口時，疑因恍神未注意路況，從後方直接撞上新店客運，所幸現場無人受傷、公車上亦無乘客，而轄區新店分局員警到場後，對雙方實施酒測均為0毫克。

    據指出，由於陳姓司機在紅線臨時停車，已對其開出300元至600元罰單，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

    對此，台北市保大表示，事故發生後由小隊長立即到場了解，鄭員已完成筆錄；受損陸巡車輛屬水管局財產，已依程序由保養廠拖吊處理，已提醒同仁務必注意行車安全，避免類似情況再次發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播