北市保大警返回駐地疑恍神 直撞違停新店客運幸無人傷

台北市保安警察大隊鄭姓員警駕駛警車，行經新北市新店北宜路二段時，疑因恍神追撞前方違停客運。（記者陸運鋒翻攝）

台北市保安警察大隊鄭姓員警今天上午11時許，駕駛警車行經新北市新店北宜路二段時，疑因恍神追撞違規停車的新店客運，所幸事故沒有造成傷亡，而轄區新店分局警方，則對陳姓客運司機開出罰單，事故原因仍有待釐清。

警方調查，駐守翡翠水庫的台北市保安警察大隊，今早由第六中隊34歲鄭員駕駛警車載著另名同仁，交接班後準備返回保大駐地；而新店客運650號陳姓司機則因內急，將客運違規暫停在紅線跑到一旁小解。

據知，鄭員行經新店區北宜路二段、中生路口時，疑因恍神未注意路況，從後方直接撞上新店客運，所幸現場無人受傷、公車上亦無乘客，而轄區新店分局員警到場後，對雙方實施酒測均為0毫克。

據指出，由於陳姓司機在紅線臨時停車，已對其開出300元至600元罰單，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

對此，台北市保大表示，事故發生後由小隊長立即到場了解，鄭員已完成筆錄；受損陸巡車輛屬水管局財產，已依程序由保養廠拖吊處理，已提醒同仁務必注意行車安全，避免類似情況再次發生。

