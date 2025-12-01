高雄怪男深夜亂鳴警報器「覺得好玩」 警逮人重罰

高雄噪音怪男（圖中黑衣）深夜鳴警報器擾民警逮人重罰。（取自社會事新聞影音）

高雄三民區日前出現一名噪音怪男，騎著機車沿途施放防空警報器，高分貝且令人緊張的警報聲響徹黑夜，令居民不堪其擾，連里長都衝出追人，但仍被逃脫。

警方研判怪男會再繼續鳴放，嚴重影響社區安寧與秩序，今（1）日宣布逮獲詹姓男子（32歲），他竟稱只是覺得好玩，才沿途鳴放警報器，引人側目。

警方除依違反社維法，函送裁罰，並處機車所有人新台幣1800元罰鍰並沒入。

警方今指出，上月29日迄今，詹男於三民區大豐二路涉及多起交通違規案，警方調閱路口監視器，見影像中的機車款式，疑未依規定裝置高音量，或發出不合規定音調的喇叭或其他產生噪音器物。

警方以車追人，查到車主是詹男的弟弟，弟弟否認製造噪音，稱這陣子機車借給哥哥使用，警方昨晚找到詹男哥哥。

詹坦承不諱，警方今依違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第6款規定及第2項後段規定，處汽車所有人新臺幣1800元罰鍰並沒入相關器物，將依相關事證進行舉發，同時函送法院裁罰。

警方呼籲，請汽、機車駕駛人切勿擅自改裝車輛發聲設備或製造噪音，以維護社區安寧及行車秩序，共同打造安全良好的交通環境。

