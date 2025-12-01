花蓮首例！違停買鹹酥雞 玉里警「唾液快篩」揪出毒駕槍毒

花蓮縣警察局玉里分局執行巡邏勤務時，發現銀色汽車違停去買鹹酥雞。（民眾提供）

花蓮縣警察局玉里分局富里分駐所前（11月29日）晚在富里鄉執行巡邏勤務時，看到一部銀色汽車違規停車去買鹹酥雞，上前盤查發現駕駛神色慌張，警員發現車內有疑似毒品包裝，要求駕駛接受「毒品唾液快篩試劑」，當場確認陳男涉嫌毒駕，進一步搜出改造手槍、安非他命，這是應用毒駕新制的首起查獲案例，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及毒駕製單舉發。

花蓮縣警察局玉里分局今指出，29日晚間7時40分許，富里分駐所所長余岸霖、警員郭己瑄執行巡邏勤務，行經富里鄉中山路，發現一部LEXUS銀色汽車違規停車，嚴重妨礙交通順暢。巡邏員警立即上前盤查，發現當時車內駕駛座上坐著33歲陳姓男子，兩名乘客則下車到對面店家購買晚餐「鹹酥雞」。員警要求陳男出示證件時，發現他神情明顯閃爍且相當緊張，異常反應立刻引起員警注意。

員警進一步查看車內，發現一包疑似二級毒品安非他命，依經驗判斷，員警當場高度懷疑陳男涉及毒駕，由於內政部警政署自11月20日起全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，員警依新制規定以唾液毒品快篩，初篩結果呈陽性反應涉嫌毒駕；於附帶搜索時進一步發現其交通工具藏有2顆子彈及1把改造手槍。

玉里警分局指出，陳姓男子因吸毒後駕車，觸犯道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款規定，將被吊扣駕照18個月並處1萬8千元以上、最高10萬8千元以下罰鍰。

玉里分局長黃清暉說，這是花蓮的首起以試劑查獲毒駕案件，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。警方對毒駕採取零容忍態度，將持續運用唾液毒品快篩試劑強化查處能量，讓毒駕行為無所遁形，全面守護民眾用路安全。

