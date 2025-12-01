台中火車站公車轉運月台踩空骨折 這原因提告國賠贏了

邱姓民眾在台中火車站1樓公車轉運中心月台，不慎踩空造成骨折，法官到現場勘查，發現石緣黃色標線已嚴重退色，幾乎與車道顏色相同。（擷取自司法院裁判書系統）

邱姓民眾去年在台中火車站1樓公車轉運中心，走至C月台與公車道連接處，不慎踩空造成骨折，認為負責管理的台中市政府交通局有疏失，包括醫藥費、精神慰撫金，請求國賠54萬多元，台中地院審理時，經實際檢測發現該處照度不足，且石緣黃色標線已嚴重退色，幾乎與車道顏色融合一體，難以辨認，認定台中市政府管理有疏失，判決應國賠30萬2351元。

邱姓民眾去年4月13日下午1點搭火車至台中火車站後，前往台中火車站1樓公車轉運中心，走至C月台與公車道連接處，因月台與車道有20公分高低落差，而當時月台燈光昏暗，且公車轉運中心站台緣石標線已斑駁，模糊不清楚，加上未設有高低落差20公分的警示標語或語音，導致他踩空跌落至車道，造成左橈骨遠端粉碎性骨折，包括醫藥費、交通費、工作損失和精神慰撫金，共請求國賠54萬8039元。

台中市政府辯稱，C月台的東西兩側均有自然光源，且當時是下午1點，日照充足，緣石標線亦無標示不清，可清楚辨識月台與車道間高低落差，公共設施的設置或管理並無欠缺。強調邱姓民眾步出電梯後，是因轉頭往右側看並往前直行，才沒有注意到月台與車道間的高低落差而踩空，與該處燈光、標線及警示標語的設置，並無因果關係。

台中地院審理時，經現場實測，發現該處平均照度為59.86Lux，並未維持設計平均照度值須達75~150Lux的標準，認定該處照明管理有欠缺。

法官並依現場監視器畫面截圖，發現監視器畫面截圖C月台石緣黃色標線幾乎難以辨認，與法規規範的標準黃色第18號差異甚大，經現場勘查更發現，石緣標線已嚴重退色，幾乎與車道顏色相同，二者融合一體，難以辨認，已失去標線的功能，管理明顯有疏失。

台中地院審酌，邱姓民眾為低收入戶，平時開計程車謀生，加上當時往右側觀看後，並未再注意前方，仍不斷前進，才導致跌落月台，認為他有未注意前方狀況的過失，認定台中市政府應負8成責任，邱姓民眾負擔2成的責任，判決台中市政府交通局應國賠30萬2351元，可上訴。

邱姓民眾在台中火車站1樓公車轉運中心月台，不慎踩空造成骨折，法官調閱監視器，發現月台石緣黃色標線幾乎難以辨認。（擷取自司法院裁判書系統）

