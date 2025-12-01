新北市退休校長攀玉山後四峰失聯4天 遺體上午尋獲

退休郭姓校長登玉山後四峰失聯，事發的鹿山山區到圓峰山屋之間海拔都在3000公尺以上，入夜後溫度低至個位數，救援困難，今天清晨尋獲遺體。（高雄市消防局提供）

高雄市消防局11月28日接獲南投消防局轉報，有領隊報案指一行7人自組登山隊爬玉山後四峰，其中62歲郭姓退休校長失聯，今（1）日上午6時許被路過山友發現躺臥於邊坡，搜救人員7時許抵達時，已明顯死亡，遺體運回山屋待直升機運送下山。

高雄市消防局11月28日獲南投縣消防局轉報，7人登山團中62歲郭姓團員失聯，最後會面點在鹿山，即派員前往救援，第1梯次警義消及玉管處搜救人員已於當日抵達進行搜尋；第2梯次人員，於29日由空勤總隊直升機載送至圓峰山屋，持續搜救。

據了解，郭姓死者為新北市退休校長，一行7人自組登山隊爬玉山後四峰，領隊指郭男於鹿山起脫隊，一行人趕往玉山南側的圓峰山屋求救，事發的鹿山山區到圓峰山屋之間海拔都在3000公尺以上，入夜後溫度低至個位數，救援行動並不順利，直到今天上午才被山友發現郭男遺體。

