為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北市退休校長攀玉山後四峰失聯4天 遺體上午尋獲

    2025/12/01 12:15 記者蔡清華／高雄報導
    退休郭姓校長登玉山後四峰失聯，事發的鹿山山區到圓峰山屋之間海拔都在3000公尺以上，入夜後溫度低至個位數，救援困難，今天清晨尋獲遺體。（高雄市消防局提供）

    退休郭姓校長登玉山後四峰失聯，事發的鹿山山區到圓峰山屋之間海拔都在3000公尺以上，入夜後溫度低至個位數，救援困難，今天清晨尋獲遺體。（高雄市消防局提供）

    高雄市消防局11月28日接獲南投消防局轉報，有領隊報案指一行7人自組登山隊爬玉山後四峰，其中62歲郭姓退休校長失聯，今（1）日上午6時許被路過山友發現躺臥於邊坡，搜救人員7時許抵達時，已明顯死亡，遺體運回山屋待直升機運送下山。

    高雄市消防局11月28日獲南投縣消防局轉報，7人登山團中62歲郭姓團員失聯，最後會面點在鹿山，即派員前往救援，第1梯次警義消及玉管處搜救人員已於當日抵達進行搜尋；第2梯次人員，於29日由空勤總隊直升機載送至圓峰山屋，持續搜救。

    據了解，郭姓死者為新北市退休校長，一行7人自組登山隊爬玉山後四峰，領隊指郭男於鹿山起脫隊，一行人趕往玉山南側的圓峰山屋求救，事發的鹿山山區到圓峰山屋之間海拔都在3000公尺以上，入夜後溫度低至個位數，救援行動並不順利，直到今天上午才被山友發現郭男遺體。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播