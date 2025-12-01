為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北無牌車占路10個月429件較同期增77件 裁決處：民眾缺法規認知

    2025/12/01 12:07 記者羅國嘉／新北報導
    未懸掛牌照停放於道路。（交通局提供）

    未懸掛牌照停放於道路。（交通局提供）

    為減少無牌車輛長期占用道路資源，交通部日前修正《道路交通管理處罰條例》第12條，將未懸掛號牌車輛停放道路的罰鍰，提高至3萬6千元，新制自今年9月30日上路。對此，新北市交通事件裁決處長李忠台表示，今年1月至10月，未懸掛號牌的汽、機車停占道路違規件數共有429件，較去年同期增加77件，顯示仍有不少民眾缺乏相關法規認知。

    李忠台指出，日前一名江姓女子將未懸掛號牌的汽車停放於自家社區附近道路，被警方依規定舉發。江女辯稱該處為私有土地道路，認為不應受罰，因此向法院提起行政訴訟。經審理後，法院認定該道路屬「開放且供不特定第三人通行」，符合道交條例第3條第1款所稱的道路，因此駁回其訴訟請求，判決江女敗訴。

    李忠台表示，已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因無有效車牌可供懸掛，只能停放在私人場所，不得占用道路或公有停車格；若車輛需要報廢，則應委由合法環保業者處理，不得任意棄置路邊。若無牌車輛仍在道路上停放，除補徵稅費外，警方將依道交條例第12條開單舉發，最高可處3萬6千元罰鍰，提醒民眾勿心存僥倖，避免不必要的損失。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播