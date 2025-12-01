無照還毒駕！新北男闖紅燈撞死騎士遭訴 轉國民法官庭審理

檢方認定，朱男明知施用毒品後駕車極易致生事故，仍無照上路，且闖紅燈造成他人死亡，行為嚴重危害公共安全，依法起訴。（記者劉詠韻攝）

新北市汐止區朱姓男子施用多種二級毒品後，於無照前提下駕車上路，闖紅燈左轉時與對向直行機車發生猛烈碰撞，造成騎士曹姓男子多重創傷，經搶救仍於當晚不治。士林地檢署偵結後，依不能安全駕駛致死、施用二級毒品、無照駕駛等罪嫌予以起訴，案件將轉由國民法官庭審理。

起訴書指出，朱男於今年8月5日清晨1時，先在汐止住處將二級毒品「依托咪酯」置入電子菸主機加熱吸食；同日上午9時，再以玻璃球吸食器加熱甲基安非他命。他明知施用毒品會影響判斷、反應能力，卻仍於下午2時15分罔顧危險，甚至在未取得駕照的前提下駕駛自小客車出門，準備接同事上班。

檢方指出，朱男沿汐止大同路一段往台北方向行駛，下午2時23分行經民權街口準備左轉時，未注意號誌仍為紅燈，竟在無視燈號管制下貿然左轉。當時曹姓男子騎著重型機車於對向外側車道直行，因距離過近閃避不及，雙方車頭猛烈撞擊，曹男整個人被撞飛倒地，當場重傷。

曹男遭受頭部外傷併顱內出血、胸椎與肋骨多處骨折、胸腔與腹腔大量出血、肝脾腎等臟器破裂、骨盆腔骨折及四肢擦挫傷等多重創傷，送往三軍總醫院緊急開刀搶救，雖短暫恢復生命跡象，但因傷勢過重，當晚宣告不治。

警方獲報到場後逮捕朱男，朱男同意搜索，警方在車內後座起獲含甲基安非他命的白色或透明晶體3包、褐色晶體1包，依托咪酯白色晶體1包、黏稠液體 1 瓶，以及吸食器、玻璃球等工具。其後送驗尿液，結果顯示安非他命濃度、甲基安非他命、依托咪酯皆超過行政院公告標準。

檢方認定，朱男明知施用毒品後駕車極易致生事故，仍無照上路，且闖紅燈造成他人死亡，行為嚴重危害公共安全，依刑法第185條「服用毒品不能安全駕駛致死」等罪嫌將他起訴。

