    首頁 > 社會

    分駐所長上網發現8旬嬤走失通知協尋 發展協會理事長回家換車聽到呼救

    2025/12/01 12:02 記者劉人瑋／台東報導
    走失的阿嬤在狹窄的溝洞中呼救，所幸被湊巧聽到而獲救。（警方提供）

    走失的阿嬤在狹窄的溝洞中呼救，所幸被湊巧聽到而獲救。（警方提供）

    一名將近80歲的阿嬤日前走失，家屬想先上網求救，卻被分駐所所長先看到、找來更多援手，只是這名阿嬤平時帶著的智能手錶早就沒電，所有人圍著最後定位點找尋未果，倒是其中一人回家換車時聽到自家旁的溝內傳出呼救聲，這才將阿嬤救出。

    日前大武分局太麻里分駐所所長廖志宗在社群平台發現家屬發布的走失求助訊息，當中指出一名高齡婦人於早上7時許外出後，至下午皆未返家，最後智能手錶定位時間為10時許在太麻里鄉大王村附近，警方立即聯繫報案人家屬，得知其母身材、穿著等特徵，廖志宗立即火速派員於所轄沿線調閱監視器查找婦人去向，並通知轄區巡守隊、義警及山警等群組，派員組織查找老婦下落。

    經轄內群組組織動員查找之際，大王村發展協會理事長趙康淳於當日17時50分左右，因車輛發生故障，回家換開其他車，卻在住家旁聽聞有微弱呼救聲，經循聲找尋終於在大王村文化路水溝涵洞內發現有一婦人，立即通報分駐所、消防隊到場協助救護。

    警、消人員到場檢傷後發現老婦意識尚清楚，惟疑似有腿骨骨折情形，因掉落地點空間狹窄救援困難，經救護人員努力終將老婦救起，後續送往台東馬階醫院救護，家屬對警方能迅速積極通報查找表示非常感激。

    走失的阿嬤在狹窄的溝洞中呼救，所幸被湊巧聽到而獲救。（警方提供）

    走失的阿嬤在狹窄的溝洞中呼救，所幸被湊巧聽到而獲救。（警方提供）

    走失的阿嬤在狹窄的溝洞中呼救，所幸被湊巧聽到而獲救。（警方提供）

    走失的阿嬤在狹窄的溝洞中呼救，所幸被湊巧聽到而獲救。（警方提供）

    圖
    圖
