八旬老婦搭捷運 行李推進車廂卻把自己忘在月台

八旬周姓老婦搭乘台北捷運要返家，她在北捷民權西路站要轉乘中和新蘆線時，由於當時乘車人潮不少，她聽到車站廣播提醒車門即將關閉，急忙將手中的行李箱推進車廂，沒想到下一秒車門隨即關閉。她相當焦急，隨即向站務人員求助；捷運警察隊獲報後，發現行李箱被尋獲，員警陪同她前往領取，她這才放下心中大石。

警方調查，84歲周姓老婦日前到外地旅遊後返回台北，在台北捷運圓山站上車，打算返回住處，她搭捷運到民權西路站，打算轉乘中和新蘆線往迴龍方向列車。她當時推著白色行李箱在月台候車，但候車人潮不少，當列車抵達後，她疑因年事已高、動作較慢，雖然心中想著要加快腳步上車，但只來得及將行李箱推上車後，就眼睜睜看著車門就關閉。

周婦驚慌失措，隨即向站務人員求助，站務人員立刻通報捷運警察隊。員警到場後先安撫她情緒，同時查詢該班列車資訊，經逐站查找，得知台北橋站車廂內有一個無人看管的白色行李箱，外觀描述與周婦所說一致，站務人員隨即先將行李箱帶下車，員警也立刻陪同周前往認領，確認內容物均未遺失。

捷運警察隊呼籲，為確保旅客乘車安全，當列車關門警示音響起時，請勿再強行進入車廂，勿將行李、推車等物品推送入車廂內。離開月台、車廂、廁所前，應先檢查隨身物品以免遺失，如不慎遺失，可立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110報案，捷運警察將即刻提供協助。

