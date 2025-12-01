為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    八旬老婦搭捷運 行李推進車廂卻把自己忘在月台

    2025/12/01 11:29 記者王冠仁／台北報導
    警方幫周婦找回行李箱。（記者王冠仁翻攝）

    警方幫周婦找回行李箱。（記者王冠仁翻攝）

    八旬周姓老婦搭乘台北捷運要返家，她在北捷民權西路站要轉乘中和新蘆線時，由於當時乘車人潮不少，她聽到車站廣播提醒車門即將關閉，急忙將手中的行李箱推進車廂，沒想到下一秒車門隨即關閉。她相當焦急，隨即向站務人員求助；捷運警察隊獲報後，發現行李箱被尋獲，員警陪同她前往領取，她這才放下心中大石。

    警方調查，84歲周姓老婦日前到外地旅遊後返回台北，在台北捷運圓山站上車，打算返回住處，她搭捷運到民權西路站，打算轉乘中和新蘆線往迴龍方向列車。她當時推著白色行李箱在月台候車，但候車人潮不少，當列車抵達後，她疑因年事已高、動作較慢，雖然心中想著要加快腳步上車，但只來得及將行李箱推上車後，就眼睜睜看著車門就關閉。

    周婦驚慌失措，隨即向站務人員求助，站務人員立刻通報捷運警察隊。員警到場後先安撫她情緒，同時查詢該班列車資訊，經逐站查找，得知台北橋站車廂內有一個無人看管的白色行李箱，外觀描述與周婦所說一致，站務人員隨即先將行李箱帶下車，員警也立刻陪同周前往認領，確認內容物均未遺失。

    捷運警察隊呼籲，為確保旅客乘車安全，當列車關門警示音響起時，請勿再強行進入車廂，勿將行李、推車等物品推送入車廂內。離開月台、車廂、廁所前，應先檢查隨身物品以免遺失，如不慎遺失，可立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110報案，捷運警察將即刻提供協助。

    周婦推著行李箱到月台候車。（記者王冠仁翻攝）

    周婦推著行李箱到月台候車。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播