為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    討債撒逾2千張宣傳單 鎮長一早帶同仁撿了2個半小時

    2025/12/01 11:57 記者劉人瑋／台東報導
    滿地宣傳單，累得10多名公所職員到處彎腰撿。（擷取自彭成豐臉書）

    滿地宣傳單，累得10多名公所職員到處彎腰撿。（擷取自彭成豐臉書）

    台東市關山鬧區的鎮民可能都知道，昨晚有人在三民路上狂撒討債宣傳單，今一早關山鎮長彭成豐接到里長通報，就帶著公所同仁上街撿垃圾，彭成豐不滿道，欠債還錢天經地義，但「你讓10幾個公務員幫你撿垃圾，這種行為對嗎？」

    今早三民路從關山國小到圖書館的地面撒滿宣傳單，密密麻麻的傳單超過2千張，每張約7.5公分寬、15公分長，當地里長發現後找來代表與彭成豐處理，最後還是彭請清潔隊員、公園管理人員共10餘人停下手邊工作先來撿垃圾，從早上6時清理到早上8時30分左右才撿完。

    宣傳單上講明的債務人即是關山鎮民，其老家亦在散發傳單路線上，彭成豐說，應該不僅是欠債者家人發現，連所有上課的小孩及家長都看到了，先不論債務是否能順利索還，公所已經報警，請警方立即處理亂丟宣傳單者，「都有監視器，怎麼會找不到？亂丟傳單者到底在想什麼？」「這種行為太惡劣」。

    丟傳單者可能先獲得的不是欠款，而是警方通知到案。而據了解，宣傳單上稱欠款者也的確為關山鎮民，家族經營餐飲業，約在半年之前即已到南部工作，目前店面由其他家人接手，地點則不在散發傳單處。

    彭成豐推測，亂丟傳單者應不是鎮民，因為地方民眾會透過地方關係找債務人協商，呼籲要求返還欠債仍需尋正常合法管道。

    滿地宣傳單，累得10多名公所職員到處彎腰撿。（擷取自彭成豐臉書）

    滿地宣傳單，累得10多名公所職員到處彎腰撿。（擷取自彭成豐臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播