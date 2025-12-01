少年騎YouBike違規行駛人行道 擦撞5歲女童將挨罰

謝姓少年擦撞女童後，女童母親氣得大罵「你騎這麼快當然煞不住阿」，隨後帶著女童前往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

謝姓少年昨天晚間9時許騎乘YouBike微笑單車，行駛新北市新店裕隆城前人行道時，不慎擦撞一名5歲女童，造成女童受到擦挫傷，由於少年身材相當魁梧，女童母親氣得大罵「你有沒有想過你的體重，加上這速度會造成什麼後果？」隨後帶著女童前往醫院治療，而警方依程序受理，將對少年開出罰單。

新店警分局調查，15歲謝姓少年當時騎著單車準備返家，但違規行駛在新店中興路三段裕隆城前人行道，途中疑未注意路況，單車前方菜籃不慎擦撞正在拍照的5歲顧姓女童，造成顧童右臉及右頸擦挫傷。

由於謝姓少年身材較一般少年壯碩，愛女心切的顧母氣得大罵「你有沒有想過你的體重，加上這速度會造成什麼後果？」而警方獲報到場後，顧母隨即將愛女帶往新店慈濟醫院治療，幸無生命危險。

據指出，謝父得知此事後急忙前往醫院，頻頻向顧母道歉，警方則依交通事故程序受理，並調閱相關影像釐清事故原因，至於少年已年滿14歲，警方將對其開出300元以上、1200元以下罰鍰。

少年騎單車違規行駛在新店裕隆城前人行道。（記者陸運鋒翻攝）

