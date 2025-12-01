噁男假地下匯兌逼口交錄影 和解換輕判3年8月確定入獄

吳男謊稱換匯詐財並強迫被害女子口交錄影，一審重判7年1月，二審因達成和解改判3年8月；最高法院駁回上訴，全案定讞。（記者劉詠韻攝）

吳姓男子謊稱要把中國的積蓄透過地下匯兌匯回台灣，以提供報酬為餌，詐騙女網友A（化名）借錢予他，得手後還強迫 A女為其口交並錄影，另犯多起詐騙案。一審依強制性交罪及詐欺罪，判處不得易科罰金部分有期徒刑7年1月，另得易科罰金部分1年；二審考量被告已與A女達成和解，改判強制性交部分為3年8月，其餘維持原判。案經再上訴後，最高法院今予以駁回，全案定讞。

判決指出，2023年3月，具有詐欺前科的吳男在交友網站結識A女，約一個半月後佯稱需將中國人民幣匯回台灣，向她借錢，聲稱換匯成功後會歸還並給予報酬。A女信以為真，陸續29次交付款項，累計超過27萬元。

請繼續往下閱讀...

款項交付後，吳男稱地下匯兌業者要求提供兩人性行為影像，以證明為情侶關係才能換匯；A女拒絕拍攝不雅影片，但因擔心借款難追回，仍赴宜蘭礁溪與吳男見面。她進入吳男的小客車後，吳男佯稱附近有業者監視，要求她口交並錄影；A女因擔心安全、害怕遭遇不測，在恐懼下被迫屈從。吳男遂啟動手機錄影，拍下全段過程。

事後，吳男要求A女先行離開，聲稱將稍後匯款還錢，但並未履行承諾。宜蘭地院審理時，他否認強制性交，但未獲採信。法院調查發現，除對A女犯行外，吳男亦透過LINE，以投資股票、兩岸換匯、購買馬桶等理由，詐騙另3名被害人匯款；一審認定其犯下強制性交罪及多起詐欺罪，不得易科罰金部分應執行有期徒刑7年4月；另可易科罰金部分1年，可易科罰金36萬元。

二審期間，吳男與A女達成和解。高院審酌，吳男為滿足性慾，不顧A女多次拒絕及心理感受，以虛偽理由詐欺並利用其恐懼心理，違反其意願使其口交並錄影，造成難以磨滅的心理陰影，也讓其家屬承受重大精神痛苦。雖被告供詞反覆，審理時仍否認部分犯行，但既已與告訴人和解，遂酌減改判強制性交罪為3年8月，其餘詐欺罪維持原審。

案經再上訴，最高法院認為二審認事、判決並無違誤，予以駁回，全案確定。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法