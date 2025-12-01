為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    帶別人的孩子到禁止戲水處遊玩溺斃 2家長判刑

    2025/12/01 10:11 記者李立法／屏東報導
    瑪家鄉牛角灣溪溺水意外時有所聞。（資料照）

    瑪家鄉牛角灣溪溺水意外時有所聞。（資料照）

    屏東縣莊姓婦人與許姓婦人相約帶孩子出遊，池姓男童父母無法參加，便將孩子托付看顧，沒想到莊、許2人帶孩子到有禁止戲水告示的瑪家鄉牛角灣溪玩水，池童見同伴似溺水，便下水救援，不料慘遭滅頂；莊婦與許婦被依過失致死罪嫌送辦，屏東地院認為2人應負過失責任，各判處1年徒刑，可上訴。

    莊婦、許婦及黃婦的孩子為國小同班同學，去年5月間，莊、許2人提議一起帶孩子出遊，黃婦因無法參加，便將兒子池童交由莊、許2人看顧，莊婦與許婦於是帶著孩子們一起前往瑪家鄉牛角灣溪玩水，池童看到莊姓婦人的林姓兒子似有溺水情形，於是下水救援，卻因不諳水性發生溺水，莊、許2人發現後，隨即下水搜救，卻找不到池童，趕緊向附近民眾求助，但池童被救起時已無生命跡象，送醫搶救無效，莊婦及許婦被依過失致死罪送辦。

    屏東地院認為，案發地點設有禁止進入戲水告示，但莊婦及許婦卻疏未注意，2人既應允黃婦所托而帶池童參與出遊，更應多加注意、小心謹慎，卻置身於具有潛藏危險性的環境中，因一時輕忽導致不幸，造成無法彌補傷痛，加上2人遲未與池童家屬達成和解取得原諒，依過失致死罪，分別判處莊婦及許婦各1年徒刑。

