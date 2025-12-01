為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    遭通緝12年男子化名製毒 南警追緝到案

    2025/12/01 09:38 記者王涵平／台南報導
    吳姓男子遭通緝12年3個月，化名租屋藏身高雄製毒，南市刑大今年6月依1件毒品案向上溯源，追查到吳嫌在藏匿地點加工製造毒品及出貨。（記者王涵平翻攝）

    吳姓男子遭通緝12年3個月，化名租屋藏身高雄製毒，南市刑大今年6月依1件毒品案向上溯源，追查到吳嫌在藏匿地點加工製造毒品及出貨，現場儲放大量毒品與化學原料，查獲海洛因等毒品市價約400萬元，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

    吳嫌（39歲，有毒品、槍砲前科）曾被查獲多次持有大量毒品、化學藥劑，警方今年6月獲報後展開跨縣市跟監蒐證，然吳嫌使用假證件承租租屋處、晝伏夜出、以電動腳踏車代步、使用國際漫遊卡、三餐均以外送平台點餐，行事相當隱密，在掌握吳嫌行蹤與交通工具後，日前持拘票及搜索票展開行動，現場查獲第一級毒品海洛因（毛重244.67公克）、第二級毒品安非他命（毛重1,826.38公克）、現金新台幣220萬元，並查扣二氧化矽、苯甲酸鈉等化學藥品及壓模器、雙獅牌印章等製毒器具，疑為稀釋海洛因純度並重塑海洛因磚所用。

    警方指出，吳嫌屋內有大量化學書籍，疑似研讀製毒技術，現場查扣之部分安非他命放置於量杯內，雙獅牌印章和壓模器疑似購買其他化學原料摻混稀釋後再壓成海洛因磚，轉售賺黑心錢。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

