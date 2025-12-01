為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「貪3萬報酬」中風男賣帳號給詐團洗錢 判刑6月再賠250萬

    2025/12/01 08:42 記者陳冠備／彰化報導
    彰化謝姓男子為貪3萬報酬，賣帳號給詐團洗錢656萬元。彰化地院審理，依幫助洗錢罪判處有期徒刑6月，另須負民事賠償責任，對彭姓被害人賠償250萬元。（記者陳冠備攝）

    彰化謝姓男子因中風無法工作、只能靠補助度日，面對經濟窘迫，只好將個人銀行帳戶，以3萬元代價賣給詐騙集團使用，因此導致4 名被害人遭騙匯款共656 萬元。謝男辯稱只是缺錢，未實際參與詐騙。法院審理，仍將謝男依幫助洗錢罪判處有期徒刑6月、併科罰金3萬元。民事部分更須賠償其中一名被害人250萬元，可謂得不償失。

    判決書指出，謝男於去年11月間透過通訊軟體LINE，將其華南商業銀行帳戶的網路銀行帳號與密碼，以3萬元販售給詐騙集團。該集團隨即於IG、臉書等平台刊登投資訊息，誘騙蔡姓、彭姓等4名被害人投資股票。4人信以為真，分別匯出123萬、250萬、202萬及81萬元至謝男帳戶，詐團得手後，立即將錢轉匯一空，等被害人發現時已經來不及，只好到警局報案。

    謝男到案後坦承有賣帳戶收取3萬元報酬，但辯稱自己因中風、無業、為經濟所逼而受誘惑，並未實際參與詐騙過程。不過檢察官偵辦後，認定謝男提供帳戶已構成幫助洗錢，依法提起公訴，並具體求刑8個月。

    法官審理認為，謝男雖經濟困頓、身體狀況不佳，但具備基本判斷能力，應可預見提供帳戶予他人可能用於犯罪，其責任難以免除；惟考量謝男未實際參與詐欺犯行，僅為幫助犯、責難性較小，且自白犯行，最終判6月徒刑，併科罰金3萬元，並沒收其犯罪所得3萬元。

    然而遭詐騙250萬元的彭姓被害人心有不滿，另案提起附帶民事訴訟。面對求償，謝男辯稱，「我現在沒有錢可以賠償」。法院審理後，認定謝男提供帳戶幫助詐欺的侵權行為屬實，判決他應全額賠償彭女250萬元及其法定利息。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

