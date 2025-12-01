屏東地區今天起加強取締酒駕等四大違規行為

年終重大車禍容易發生，警方加強取締交通違規。（屏東警分局提供）

每到年終最容易發生重大車禍案件，去年（113年）12月份屏東地區就發生8件A1類死亡交通事故，顯示年終因為人情浮動，易發生交通事故，屏東警分局從今天起針對「闖紅燈」、「無號誌路口未停讓」、「酒後駕車」及「未依規定戴安全帽」等四項高風險違規，列為重點取締項目，請民眾特別注意。

屏東警分局表示，從今天起規劃了交通執法專案勤務，針對四大易肇事違規行為加強取締，從事故分析指出，闖紅燈及路口未停讓車輛，極易釀成嚴重傷亡事故；酒後駕車則會導致判斷及反應能力下降，亦是重大交通事故主因之一；另騎乘機車未戴安全帽，一旦發生事故，頭部受創機率極高，常造成無法挽回之後果，民眾切勿心存僥倖，一定要共同遵守交通規則。

另外，呼籲用路人，務必遵守號誌、路口減速慢行、酒後不開車、騎乘機車配戴安全帽，將「守法」成為習慣，才能真正保障自己與他人的生命安全；警方也將持續滾動式檢討執法成效，全力維護良好的交通環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

