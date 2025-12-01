為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    幫「無國界醫師」送包裹 7旬女車手詐得377萬元下場曝光

    2025/12/01 08:07 記者陳鳳麗／南投報導
    70歲戴姓女子當車手，佯裝貨運員幫送裝有美金的包裹，代收男付了377萬元費用才知受騙，南投地院判處戴女2年6月有期徒刑，併科罰金35萬元。（記者陳鳳麗攝）

    70歲戴姓女子當車手，佯裝貨運員幫送裝有美金的包裹，代收男付了377萬元費用才知受騙，南投地院判處戴女2年6月有期徒刑，併科罰金35萬元。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣戴姓女子佯裝貨運人員，前後6次送「裝有美金」包裹給李姓男子，請他代「無國界女醫師」收包裹，並代繳費用共377萬元，李男為此借貸200萬元，而戴女當車手每10萬元分500元，共分到1.8萬餘元，南投地院將戴女以洗錢罪名判刑2年6個月，併科罰金35萬元。

    現年70歲、大學畢業學歷的戴姓女子，加入詐騙集團當車手，2023年6月5日起至同年8月5日期間，由暱稱「李紅」女子，以通訊軟體「Messenger」聯絡李姓男子，假扮無國界醫師，請李男代「李紅」收受裝有高額美金的包裹，戴女再到李男家中送國際包裹，詐稱李男須先繳交各項費用，才能代為收受高價包裹。

    李男信以為真，前年6月5日至8月5日，先後6次交付新台幣12萬9000元、38萬3757元、61萬5000元、154萬3316元、16萬元、93萬8820元，合計共376萬9893元給戴女。戴女收到錢後，就到高雄市某處，將所收取詐欺贓款轉交「李紅」，製造金流斷點。

    李姓男子被感情詐騙數月，代收第6次包裹，付了近377萬元告知「李紅」沒有錢再幫忙收包裹，對方即不再聯繫，李男終於夢醒報案。

    戴女被多個地檢署通緝，今年8月下旬才到案，至今羈押中，南投地院法官審酌，戴女當車手，收取10萬元可分得其中500元，合計收了1萬8449元，造成李姓被害人高達376萬9893元的財產上損害，更背負200萬元債務，以洗錢罪判刑2年6個月，併科罰金35萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播