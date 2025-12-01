幫「無國界醫師」送包裹 7旬女車手詐得377萬元下場曝光

70歲戴姓女子當車手，佯裝貨運員幫送裝有美金的包裹，代收男付了377萬元費用才知受騙，南投地院判處戴女2年6月有期徒刑，併科罰金35萬元。（記者陳鳳麗攝）

南投縣戴姓女子佯裝貨運人員，前後6次送「裝有美金」包裹給李姓男子，請他代「無國界女醫師」收包裹，並代繳費用共377萬元，李男為此借貸200萬元，而戴女當車手每10萬元分500元，共分到1.8萬餘元，南投地院將戴女以洗錢罪名判刑2年6個月，併科罰金35萬元。

現年70歲、大學畢業學歷的戴姓女子，加入詐騙集團當車手，2023年6月5日起至同年8月5日期間，由暱稱「李紅」女子，以通訊軟體「Messenger」聯絡李姓男子，假扮無國界醫師，請李男代「李紅」收受裝有高額美金的包裹，戴女再到李男家中送國際包裹，詐稱李男須先繳交各項費用，才能代為收受高價包裹。

李男信以為真，前年6月5日至8月5日，先後6次交付新台幣12萬9000元、38萬3757元、61萬5000元、154萬3316元、16萬元、93萬8820元，合計共376萬9893元給戴女。戴女收到錢後，就到高雄市某處，將所收取詐欺贓款轉交「李紅」，製造金流斷點。

李姓男子被感情詐騙數月，代收第6次包裹，付了近377萬元告知「李紅」沒有錢再幫忙收包裹，對方即不再聯繫，李男終於夢醒報案。

戴女被多個地檢署通緝，今年8月下旬才到案，至今羈押中，南投地院法官審酌，戴女當車手，收取10萬元可分得其中500元，合計收了1萬8449元，造成李姓被害人高達376萬9893元的財產上損害，更背負200萬元債務，以洗錢罪判刑2年6個月，併科罰金35萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

