搶劫黃金加工廠千金600萬金飾 BMW男判刑3年10月

桃園市黃金加工廠黃姓女千金（左紅圈）6月5日到宜蘭鋪貨，邱姓男子（右紅圈）駕駛BMW製造假車禍，意圖行搶裝有金飾的行李箱。（圖由讀者提供）

桃園市黃金加工廠黃姓女千金，攜帶裝有600萬元金飾的2個行李箱到宜蘭鋪貨，遭23歲邱姓男子盯上，邱男駕駛BMW豪車一路尾隨，在宜蘭市鬧區製造假車禍意圖行搶，被見義勇為店家攔阻未能得逞，失手逃逸後落網。一審法官認定邱男犯強盜未遂罪，處有期徒刑3年10月。

判決指出，被告邱姓男子透過許姓男子（另由宜蘭地檢署檢察官簽分偵辦）得知桃園市一家公司旗下有間黃金加工廠，竟心生歹念，基於強盜及行使偽造準特種文書犯意，今年初上網購買偽造車牌，再向不知情友人借來一輛自小客車（即BMW），將小客車改掛偽造車牌，駕車到這家黃金加工廠附近觀察相關作息。

6月5日上午11點，邱男見到黃姓女千金攜帶2個行李箱離開黃金加工廠，便開車尾隨黃女搭乘的車輛，一路從桃園跟到宜蘭，行李箱內裝439份手鍊、239份耳環，總重40到50兩，價值約600萬元黃金加工飾品。

當天下午1點46分，黃女在宜蘭市新民路下車，獨自拖著2個行李箱步行前往某銀樓途中，邱男駕駛BMW撞倒黃女，隨即下車搶奪她所攜帶的1個行李箱，黃女起身抵抗，被打了好幾拳，身上多處擦挫傷，所幸當地店家上前攔阻，協助奪回行李箱，邱男匆忙駕車逃逸。

邱男失手後開車到距離案發現場60多公里外的南澳鄉漢本沙灘防風林躲藏，在案發2個半小時後被查獲，警方查扣疑為兇器的折疊小刀，檢察官依攜帶兇器強盜未遂罪起訴。

邱男有毒品等多項前科，目前無業，犯後坦承不諱，宜蘭地方法院審理期間，他供稱折疊小刀放在車上防身使用，下車作案時並未帶下車，宜蘭地院合議庭審酌相關事證，無證據證明邱男持刀犯案，變更起訴法條，改以強盜未遂罪處刑，判處有期徒刑3年10月，扣案的偽造車牌沒收。可上訴。

黃姓女千金不甘被搶，與邱男在宜蘭市新民路當街拉扯。（圖由讀者提供）

邱男（中）失手後開車到南澳鄉漢本沙灘防風林躲藏，仍被警方查獲。（圖由讀者提供）

黃姓女千金攜帶裝有600萬元金飾的2個行李箱到宜蘭鋪貨，差點被搶走。（圖由讀者提供）

