    首頁 > 社會

    新竹城隍廟前聚眾砍傷少年 檢聲押禁見2男

    2025/11/30 23:30 記者黃美珠／新竹報導
    29日晚上在新竹城隍廟連家阿婆米粉攤發生聚眾砍人，導致少年被砍到臟器外露，竹檢今（30日）晚漏夜以涉犯重罪且有逃亡串證、湮滅證據之虞，向院方聲押禁見涉案主嫌陳姓和林姓男子。（記者洪美秀攝）

    29日晚上在新竹城隍廟連家阿婆米粉攤發生聚眾砍人，導致少年被砍到臟器外露，竹檢今（30日）晚漏夜以涉犯重罪且有逃亡串證、湮滅證據之虞，向院方聲押禁見涉案主嫌陳姓和林姓男子。（記者洪美秀攝）

    針對昨天晚上在新竹城隍廟連家阿婆米粉攤發生聚眾砍人，導致少年被砍到臟器外露，竹檢今晚漏夜以涉犯重罪且有逃亡串證、湮滅證據之虞，向院方聲押禁見涉案主嫌陳姓和林姓男子。

    新竹地檢署表示，案發當天內勤檢察官陳芊伃與警方成立專案小組共同偵辦。警方於今天（30日）凌晨循線逕行拘提行兇的陳姓兄弟、林姓男子3人，以及同案少年1人到案。

    陳男和林男2人經檢察官訊問後，認都涉犯兒少法、刑法之「成年人與少年故意對少年犯意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上實施強暴因而致生公眾危險」、「成年人故意對少年犯殺人未遂」等罪且嫌疑重大，有逃亡、串證、滅證之虞，向新竹地方法院法官聲請羈押禁見；至於在場「助勢」的陳男兄弟則獲交保6萬元並限制住居。

    檢警調查發現，全案疑因被害人積欠陳姓主嫌女友1萬元而引發陳男心生不滿，進而糾集其他7人，分乘紅色馬3及白色豐田2部自小客車前往討債，於商討期間雙方一言不合，由陳男夥同林男、范姓少年等先徒手毆打被害少年，陳男再持預藏刀子砍傷被害少年身體多處後，導致少年臟器外露，8人見狀隨即駕車逃逸。

    檢方強調，對於任何足以危害公共秩序之暴力案件，均秉持「速辦、嚴辦、溯源究責」原則，務求釐清案件真相，貫徹防制暴力犯罪之執法作為，確保民眾生命財產安全，以維社會安寧。

