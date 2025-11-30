夜店大亨夏天倫停車場遭伏擊 松山警逮1嫌起獲刀、辣椒水

有「夜店大亨」之稱的夏天倫，今天下午與女友去民生東路三段一棟商辦大樓健身房，傍晚要從地下停車場開車離去，突遭人襲擊，救護車到場將人送醫。（記者姚岳宏翻攝）

有「夜店大亨」之稱的夏天倫，今天下午與女友去民生東路三段一棟商辦大樓健身房，傍晚正要從地下停車場開車離去，突遭人襲擊，至少有兩2男子行凶，疑似預先埋伏，待夏天倫出現後，隨即上前持辣椒水及利器襲擊，行凶後駕車逃逸。目前警方已逮1嫌，正釐清相關案情。

據知，夏天倫左手臂被劃傷，手、眼部均有腫脹，同行女子眼部瘀腫，2人送醫救治，暫無生命危險；2人皆稱未能看清犯嫌樣貌，並說近期未與人結怨，不知為何遭攻擊。

松山分局民有派出所傍晚6時許接獲報案，夏男在民生東路三段某停車場準備駕車離去時，遭數名歹徒攻擊，警方獲報趕赴現場，初步了解夏男遭利器及辣椒水攻擊，目前已送往馬偕醫院。

警方調閱周邊監視器，掌握現場涉案人員特徵與行蹤，迅速將其中1名犯嫌帶回調查，並查扣刀1把、鐵棍1支及辣椒水2罐，警方將持續釐清案情並追查其餘共犯。

有「貴婦版大S」之稱的名媛黃廉盈2021年離婚，當時夏天倫指黃廉盈偷2名女兒的紅包，還要當時仍掛著夫姓的「夏黃廉盈」把夫姓拿掉、指她不配姓「夏」。夏天倫日前開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，今就傳出遭人設伏攻擊。

北市松山分局已逮1嫌，正釐清相關案情。（記者姚岳宏翻攝）

