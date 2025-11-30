為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    夜店大亨夏天倫停車場遭伏擊 松山警逮1嫌起獲刀、辣椒水

    2025/11/30 21:31 記者姚岳宏／台北報導
    有「夜店大亨」之稱的夏天倫，今天下午與女友去民生東路三段一棟商辦大樓健身房，傍晚要從地下停車場開車離去，突遭人襲擊，救護車到場將人送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    有「夜店大亨」之稱的夏天倫，今天下午與女友去民生東路三段一棟商辦大樓健身房，傍晚要從地下停車場開車離去，突遭人襲擊，救護車到場將人送醫。（記者姚岳宏翻攝）

    有「夜店大亨」之稱的夏天倫，今天下午與女友去民生東路三段一棟商辦大樓健身房，傍晚正要從地下停車場開車離去，突遭人襲擊，至少有兩2男子行凶，疑似預先埋伏，待夏天倫出現後，隨即上前持辣椒水及利器襲擊，行凶後駕車逃逸。目前警方已逮1嫌，正釐清相關案情。

    據知，夏天倫左手臂被劃傷，手、眼部均有腫脹，同行女子眼部瘀腫，2人送醫救治，暫無生命危險；2人皆稱未能看清犯嫌樣貌，並說近期未與人結怨，不知為何遭攻擊。

    松山分局民有派出所傍晚6時許接獲報案，夏男在民生東路三段某停車場準備駕車離去時，遭數名歹徒攻擊，警方獲報趕赴現場，初步了解夏男遭利器及辣椒水攻擊，目前已送往馬偕醫院。

    警方調閱周邊監視器，掌握現場涉案人員特徵與行蹤，迅速將其中1名犯嫌帶回調查，並查扣刀1把、鐵棍1支及辣椒水2罐，警方將持續釐清案情並追查其餘共犯。

    有「貴婦版大S」之稱的名媛黃廉盈2021年離婚，當時夏天倫指黃廉盈偷2名女兒的紅包，還要當時仍掛著夫姓的「夏黃廉盈」把夫姓拿掉、指她不配姓「夏」。夏天倫日前開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，今就傳出遭人設伏攻擊。

    北市松山分局已逮1嫌，正釐清相關案情。（記者姚岳宏翻攝）

    北市松山分局已逮1嫌，正釐清相關案情。（記者姚岳宏翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播