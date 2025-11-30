山區風大霧雨！新北退休校長登玉山失聯 高雄警消陸空擴大搜救

高雄消防局擴大陸空搜救。（市府提供）

新北市郭姓退休校長挑戰玉山後四峰失聯，今天山區天氣狀況變差，高雄市消防局再出動11人，搭配無人機空中搜尋，兵分兩路擴大陸空搜救。

新北市62歲郭姓退休校長與友人共7人，攀爬山岳要挑戰玉山後四峰，從東小南山往鹿山前往玉山南峰途中，隊友發現郭男落後未跟上，一行人退回圓峰山屋等郭男，卻未見蹤影，不料從此失聯，趕緊通報搜救。

高雄市消防局11月28日凌晨獲報，集結玉管處、保七警員等組成搜救小組，前2日共出動19名搜救人員，搭乘直升機上山搜救，今天再出動11人，累計已達30名搜救人員，兵分兩路擴大搜救。

消防局第六大隊表示，鎖定郭男隊友最後一次與郭男會面鹿山2.7公里處，以及郭男手機定位點玉山東小南山附近，搭配無人機空中搜尋，一度發現可疑點，搜救人員以繩索垂降，下切山谷搜尋，迄今仍無所獲。

第六大隊說，山區今天風大、霧雨，天氣狀況變差，能見度不佳，增加搜救困難，也擔心郭男狀況，持續增派人力挺進搜救。

