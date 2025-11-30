台北通緝犯遇盤查拔腿逃 友護航竟出拳毆警 2人被壓制就逮

21歲何男被警方盤查時突拔腿狂奔，仍被追上前的員警壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

通緝犯何姓男子今天清晨與4名友人飲酒完後，在台北市東區街頭閒晃，警方見其中2人行跡鬼祟、神情緊張便上前盤查，過程中，何男突拔腿狂奔，仍被員警壓制逮捕，但另名何姓男子竟出拳攻擊員警，隨後被支援警力壓制逮捕，詢後將2人送辦。

大安警分局調查，敦化南路派出所翁姓、張姓員警，今晨5時許巡邏至敦化南路一帶，見2名男子行跡鬼祟、神情緊張於是上前盤查，過程中，張員發現21歲何男在10月23日，就被士林地方法院發布傷害通緝，但準備逮捕時，何男竟然拔腿狂奔，而張員追捕時左手、膝蓋挫傷，仍負傷將何男逮捕，同時通報支援警力到場協助。

不過，就在2名員警返回盤查其餘4人時，另名25歲何男不滿友人被帶走，竟出拳推打翁員，導致翁員左手小指、中指擦傷，隨後被支援警力壓制逮捕，警詢後將21歲何男解送士林地院偵辦，25歲何男則依傷害、妨害公務罪移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，員警依法執行公務，絕不允許民眾以任何方式妨害警方執法，警方必將全力捍衛執法之尊嚴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

25歲何男不滿友人被帶走，竟出拳推打翁員，導致翁員左手小指、中指擦傷。（記者陸運鋒翻攝）

