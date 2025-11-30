獨家》坪林農場員工上山修水管失聯1夜 警消溪谷尋獲救命

新北市警察局瑞芳分局昨傍晚接獲報案，1名農場員工上山維修水源管線失聯，與消防局共組搜救隊上山搜尋未果，今在農場後山溪谷中，發現失聯的林姓男子。（記者吳昇儒翻攝）

新北市警察局瑞芳分局昨日傍晚5時許，接獲坪林農場主管報案指出，場內1名員工上山維修水源管線失聯，擔心發生危險，請求協助。警方立刻通知消防局共組搜救隊上山搜尋，直至深夜9時仍未發現，與家屬溝通後，決定今日再次搜救。所幸今日上午9時許，在農場後山溪谷中，發現失聯的林姓員工，趕緊將他送往醫院救治，保住一命。

警方昨日接獲報案後，立刻通知消防局請其派員協助搜救，但因天色昏暗，直至晚間9時許，未能發現林姓員工蹤跡。與家屬討論後，決定今日上午天色明亮後，再進行二次搜救。

請繼續往下閱讀...

警、消今日上午共出動近60人，進入農場後山進行搜救，8時36分發現疑似有人影在溪谷中，靠近查看，確認為失聯的林姓員工，趕緊召集人手將其搬運下山。初步檢視，60歲林男意識模糊，頭部擦傷，眼窩受傷，因查詢管線時不慎跌倒，所幸送醫救治後，暫無生命危險。

消防隊員合力將林男搬運下山送醫搶救。（記者吳昇儒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法