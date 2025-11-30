花蓮女子遭詐500萬 車手面交當場被逮

花蓮陳姓女子誤信假投資遭詐騙500多萬，花蓮警方逮捕面交取款的女車手。（警方提供）

花蓮48歲陳姓女子誤信詐騙集團假投資訊息，以投資虛擬貨幣為由，陸續用轉帳、面交、付虛擬貨幣等方式交付共500多萬元，突然發現自己遭詐騙報警，警方在約定取款的地方埋伏，當場逮捕21歲鄭姓女車手，並起獲點鈔機、客戶聲明書等，訊後依詐欺罪嫌移送花蓮地檢察署偵辦。

花蓮縣警察局花蓮分局今指出，日前接獲報案，陳姓女子先前因誤信詐欺集團以投資虛擬貨幣為由，在台北市、花蓮市等地，多次以網路轉帳、面交、交付虛擬貨幣等方式交付遭詐款項，總計遭詐騙金額約500多萬元；花蓮分局立即組成專案小組，在被害人與車手再次面交交付現金之際，當場成功逮捕鄭姓女車手。

據了解，21歲鄭姓女子當天從台南開了5個小時車到達花蓮，與被害陳女在中華路上面交現金70萬元現金，警方見鄭女把車臨停在路旁，警方擔心陳女若上車被開車帶走，緊急開車把鄭女車阻擋住，鄭女否認是車手，還要求叫律師到場，警方依法在車上搜索，起獲點鈔機、客戶聲明書、手機等相關證物。

花蓮分局呼籲，民眾切勿輕信來源不明的投資訊息與高獲利保證，更不要將帳戶、金錢或個人資料交付他人操作。凡涉及「保證獲利」、「專人帶操」、「高回報投資平台」，皆極可能是詐騙陷阱。若遇可疑情況，請立即撥打 165 反詐騙專線或向就近警察機關諮詢，以守護自身財產安全。警方也將持續強化查緝能量，全力打擊詐騙犯罪。

