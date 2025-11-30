和平馬崙新山線步道遇上虎頭蜂 6山友被螫5人送醫

8名山友至台中市和平區馬崙新山線步道登山，途中遭遇虎頭蜂攻擊。（民眾提供）

8人登山團體今天到台中市和平區馬崙新山線步道登山，途中遇到虎頭蜂群，6人被螫傷急送醫，有人頭部和手腳多處被螫傷，消防隊員發現蜂巢位於步道涼亭處，已通報林業及自然保育署台中分署等相關單位處理中。衛生福利部豐原醫院表示，有5名患者到院後接受傷口換藥、注射破傷風疫苗、抗過敏藥物，目前皆已出院。

今天上午10時40分，台中市消防局獲報和平區馬崙新山線步道4.5k涼亭處有人受傷需救護，派遣轄區谷關分隊等共4個單位，出動各式消防車6輛、消防人員12名，由小隊長陳彥良擔任指揮官前往救護。

請繼續往下閱讀...

據了解，8名山友到馬崙新山線步道登山，其中6人遭虎頭蜂群螫傷，消防隊員上午11時27分從登山口起登，12時32分接觸傷患，經檢傷，6名傷患均為男性，遭蜂螫傷後意識清醒，其中5人被送往豐原醫院，1名傷患拒絕送醫。現場蜂巢位於涼亭附近，消防局已通知林業及自然保育署台中分署麗陽工作站派員前往處理。

6名傷患均為男性，遭蜂螫傷後意識清醒。（民眾提供）

患者背部遭虎頭蜂螫傷，被送往豐原醫院。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法