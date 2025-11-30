砂石車幾乎對撞！花蓮馬太鞍溪橋車禍 車頭壓扁駕駛挫傷

上午載滿砂石的聯結車行經疏濬臨時道路下坡時，疑因道路坑洞多，車輛不慎側傾與對向車輛碰撞。（民眾提供）

砂石車車頭直接被壓扁。（民眾提供）

救難人員使用油壓剪破壞車輛救人。（民眾提供）

花蓮923洪災後馬太鞍溪進行疏濬工作，今天上午1輛載滿砂石的聯結車行經疏濬臨時道路下坡時，疑因道路坑洞多車輛不慎側傾與對向碰撞後，車頭直接被壓扁，潘姓駕駛受困其中，經救難人員使用油壓剪破壞救出後，所幸僅身上多處擦挫傷，無生命危險，後送醫院治療，詳細肇因仍待警方釐清。

花蓮縣消防局指出，今天上午近11點接獲報案，位於馬太鞍溪北側堤防道路發生車禍駕駛受困車內，立即派遣萬榮、光復及鳳林分隊前往救援，聯結車駕駛受困車內、意識清楚，利用油壓破壞器材配合怪手將患者脫困，後續由萬榮91送往鳳林榮民醫院救治，現場員警處理後續相關事宜。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰決後，下游淤積大量土砂墊高河床，水利署目前投入疏濬工程，警方指出，今天上午10時28分許，馬太鞍溪橋北端砂石疏濬道卻發生2輛營業用聯結車擦撞事故，警方獲報後迅速到場處理。經查，事故路段為河川疏濬工程工區救災及砂石運輸專用道路，僅供工程車輛通行，潘姓男子當時駕駛曳引車，滿載砂石由南往北沿砂石疏濬道下坡行駛，疑因車輛太重車身偏移，不慎在會車時撞上對向車輛。

警方表示，2位駕駛人實施酒精濃度檢測均無酒精反應，排除酒駕肇事，不過詳細事故原因仍待進一步調查釐清，同時分局已通報權責單位與承商，確實要求所屬車輛加強行車安全管理，行車下坡時務必減速、禮讓、保持安全距離，並隨時注意對向來車，避免類似事故再次發生。

潘姓駕駛受困在變形的車頭中。（民眾提供）

潘姓駕駛受困在變形的車頭中。（民眾提供）

受困的潘姓駕駛被救出。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法