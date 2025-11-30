直直撞！台61麥寮段休旅車狠插防撞車 22歲男OHCA搶救

台61線麥寮段今（30日）下午發生車禍，駕駛休旅車的張男直撞工程防撞車車尾後，受困車內失去生命跡象，已送院急救。（民眾提供）

台61線西濱快速道路雲林麥寮路段發生車禍，今（30）日下午1點56分，22歲張男駕駛白色休旅車，疑似未注意前方工程防撞車，直直從後方追撞，導致休旅車凹陷嚴重，張男受困車內，經救護人員馳援救出，但已失去生命跡象，緊急送往雲林長庚醫院救治，至於詳細原因仍有待警方釐清。

雲林縣消防局下午1點56分左右獲報，指麥寮鄉台61線南下218公里處發生休旅車追撞事故，立即派遣北五11、91共2車5人前往搶救。

救護人員不到10分鐘抵達事故現場，發現1輛白色休旅車頭狠狠插進工程防撞車，工程車尾翹起，休旅車頭則凹陷嚴重，22歲張男受困車內、動彈不得。經10分鐘搶救，順利將胸口骨折、已失去生命跡象的張男緊急送往雲林長庚醫院救治。

警方表示，詳細事故原因仍有待調查釐清，呼籲民眾行車應遵守交通規則，依標誌、標線號誌指示行駛、保持安全車距、切勿疲勞駕駛，並注意往來人車，避免發生交通事故。

