為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    直直撞！台61麥寮段休旅車狠插防撞車 22歲男OHCA搶救

    2025/11/30 16:22 記者李文德／雲林報導
    台61線麥寮段今（30日）下午發生車禍，駕駛休旅車的張男直撞工程防撞車車尾後，受困車內失去生命跡象，已送院急救。（民眾提供）

    台61線麥寮段今（30日）下午發生車禍，駕駛休旅車的張男直撞工程防撞車車尾後，受困車內失去生命跡象，已送院急救。（民眾提供）

    台61線西濱快速道路雲林麥寮路段發生車禍，今（30）日下午1點56分，22歲張男駕駛白色休旅車，疑似未注意前方工程防撞車，直直從後方追撞，導致休旅車凹陷嚴重，張男受困車內，經救護人員馳援救出，但已失去生命跡象，緊急送往雲林長庚醫院救治，至於詳細原因仍有待警方釐清。

    雲林縣消防局下午1點56分左右獲報，指麥寮鄉台61線南下218公里處發生休旅車追撞事故，立即派遣北五11、91共2車5人前往搶救。

    救護人員不到10分鐘抵達事故現場，發現1輛白色休旅車頭狠狠插進工程防撞車，工程車尾翹起，休旅車頭則凹陷嚴重，22歲張男受困車內、動彈不得。經10分鐘搶救，順利將胸口骨折、已失去生命跡象的張男緊急送往雲林長庚醫院救治。

    警方表示，詳細事故原因仍有待調查釐清，呼籲民眾行車應遵守交通規則，依標誌、標線號誌指示行駛、保持安全車距、切勿疲勞駕駛，並注意往來人車，避免發生交通事故。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播