移工獵殺石虎、流浪貓當野味 遇逮竟囂張持獵槍瞄準員警

越南籍潘姓、范姓移工，自製獵槍捕殺流浪貓、石虎，台中地院依非法買賣保育類野生動物等罪，判范男8月、4月徒刑，潘男判決尚未出爐，仍在押。（警方提供）

越南籍潘姓、范姓逃逸移工，為了賺錢不但宰殺流浪貓剝皮，還持自製獵槍獵殺保育類石虎，潘男今年6月遇警方拘提時，還囂張持獵槍瞄準員警，隔天仍被捕羈押。台中地院近日依非法買賣保育類野生動物等2罪判范男8月、4月徒刑，潘男判決尚未出爐，仍在押。

檢警調查，以越南籍潘姓失聯移工為首的盜獵集團，找來范姓、阮姓同鄉犯案，2人在今年5月底就被檢警逮捕，檢方複訊後，施以科技監控。今年6月警方持搜索票到台中市新社區拘提潘男，不料囂張的潘男竟持獵槍瞄準、恐嚇員警，趁員警閃避時逃逸，警方隔天荷槍實彈將他拘捕到案，

經查，潘男2020年10月起就失聯，卻以自製獵槍在山區獵殺野生動物，再交由范嫌、阮嫌對外販售，今年3月左右，潘男以不詳方式宰殺流浪貓，與人相約在麗寶樂園附近以1500元交易，交付已去皮毛的流浪貓屍體。

接著，今年4月19日在不詳地點，潘男持自製獵槍，獵殺1隻保育類石虎，以臉書詢問買家，最後以3千元成交，總計獲利4500元。范男坦承有協助潘男尋找買家交易，進而取得500元車馬費，女友阮女有協助翻譯。

因警方逮捕潘男時，同時發現山羊肉、穿山甲鱗片等動物遺骸，研判該集團不是針對石虎盜獵，而是見到的野生動物都獵殺，不分種類，目的是賣給越南同鄉等人吃肉、吃野味。

台中地院審理後認為，石虎為珍貴稀有保育類動物，范男罔顧動物生命，非法宰殺販售，依違反動保法非法宰殺動物罪，處有期徒刑4月，併科罰金新台幣5萬元，非法買賣保育類野生動物罪，則處有期徒刑8月，可上訴。

