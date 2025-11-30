嘉縣失智翁走失摔落嘉市溪邊 成功獲救

救援人員將墜落斜坡溪邊的羅翁救起。（嘉義市消防局提供）

嘉義縣番路鄉罹患失智症的81歲羅姓老翁，昨天早上家屬發現他離家不見蹤影，四處尋找，通報警方協尋，嘉義縣救難協會人員昨晚起進行搜索，今天中午12點多在嘉義市大雅路旁產業道路發現墜落在斜坡下方溪邊的羅翁，通報嘉義市消防局協助，救援人員合力將羅翁救起，由救護車送醫救治。

羅翁平時獨居，前晚仍在家，昨天早上家人回去探視時，發現他已不見蹤影，趕緊報警，經嘉義縣救難協會救援人員從昨晚到今天持續搜索，終於在嘉義市的產業道路斜坡下方溪邊發現羅翁。

嘉義市消防局獲報，由蘭潭分隊救護車、救助器材車前往救援，給予羅翁鋁箔包覆保暖，消防員使用繩索、籃式擔架等救助器材協助脫困，由救護人員實施生命徵象檢測，傷者意識清醒，低體溫，左手肢體擦傷，因長時間泡在水中，肢體循環不佳，給予口服葡萄糖粉，清洗傷口，止血包紮、保暖及心理支持等處置，送醫救治。

嘉市消防局呼籲民眾為家中失智或高齡長者做好預防，包括配戴可辨識飾品、使用定位裝置、隨時備有最新照片、加強居家安全，並建立鄰里守望。如發現長者走失，立刻撥打110或119，並提供長者的最新照片、特徵及穿著與健康資訊，以利救援。

救援人員給予羅翁保暖。（嘉義市消防局提供）

救援人員將羅翁送醫救治。（嘉義市消防局提供）

