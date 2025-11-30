為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    父為女出氣持鐵鏟毆前男友 法官判拘30日

    2025/11/30 15:23 記者吳昇儒／新北報導
    新北地院近日審結，認定李男觸犯傷害罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

    新北地院近日審結，認定李男觸犯傷害罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

    新北市一名李姓男子因不滿女兒與黃姓前男友有感情及金錢糾紛，對黃男非常不滿，去年10月18日下午，在某工地內看見黃男後，便用鐵鏟毆打對方腿部。黃男因腿部挫傷，對李男提出傷害告訴。新北地院近日審結，認定李男觸犯傷害罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

    檢警調查，黃男原與李男女兒交往，但卻衍生出不少感情及金錢糾紛，案發當時，李男看見對方後，先拿鐵鏟朝黃男丟擲；接著又拿起鐵鏟毆打對方腿部，另也拿木棍恫嚇黃，使其心生畏懼。

    黃男事後到醫院驗傷，經醫護人員檢查之後，確認其有雙大腿挫傷等傷勢，顯遭李男打傷。

    法官審理時，李男坦承犯行，表示因為黃男與女兒有金錢與感情糾紛，才會毆打對方。

    法官認為，李男未以理性和平手段解決紛爭，卻訴諸暴力傷害、恐嚇被害人，造成對方受傷；但考量李男為黃男前女友之父，是因女兒與其前男友間的感情及金錢糾紛，一時情緒激動而犯案，衡量傷者傷勢等情狀，依觸犯傷害罪，判處李男拘役30日，得易科罰金3萬元。

