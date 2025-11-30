為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    7旬翁騎機車國1逆向撞車身亡 家屬稱有高血壓失智病史

    2025/11/30 15:23 記者林宜樟／嘉義報導
    國道1號嘉義水上段今天凌晨發生死亡車禍，75歲王姓老翁騎機車與林姓男子駕駛的轎車發生撞擊，老翁機車卡在轎車下方，起火燒毀。（警方提供）

    國道1號北上272.3公里嘉義水上段今天凌晨3點42分發生死亡車禍，75歲王姓老翁騎機車逆向行駛在內側車道，與林姓男子駕駛的轎車發生撞擊，2車起火燃燒，王翁摔落在地當場死亡；檢警相驗，王翁全身多處骨折、嚴重創傷死亡，家屬稱他有高血壓及失智症病史，將再採檢體進行酒精鑑驗。

    王姓老翁居住在台南市新營區，不知何故騎機車外出，先誤闖台82線快速道路，接著轉入國道1號，原本順向行駛，但突然迴轉在內側車道逆向行駛，接著就與林男駕駛的轎車發生撞擊，機車卡在汽車下方，起火燒毀，王翁當場死亡，林男逃出並未受傷。

    檢警相驗，家屬稱王翁有高血壓及失智症病史，相驗判斷死因為頭顱部鈍性創傷併燒灼傷，雙側肋骨及骨盆多處骨折，左上肢骨折併雙下肢開放性骨折，導致嚴重創傷死亡，死亡方式為意外，將採取檢體進行酒精鑑驗。

    嘉義縣消防局人員進行滅火。（嘉義縣消防局提供）

