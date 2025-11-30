為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    小姊弟趁爸補眠溜出門迷途 暖警助返家

    2025/11/30 14:50 記者李容萍／桃園報導
    小姊弟趁爸補眠熟睡溜出門，迷途驚魂逾2小時、暖警助返家。（圖由警方提供）

    桃園市平鎮區1名施姓男子，因從事大夜班工作，昨（29）日白天在家補眠休息時，家中2名分為8歲、6歲小姊弟，下午4點許趁爸爸呼呼大睡一起溜出門玩耍，結果因天色漸暗迷失方向，呆立在路旁不知所措。所幸平鎮警分局宋屋派出所巡邏員警經過發現，因連繫不上家長，員警展開地毯式訪查，最後在社區保全協助下，順利將小姊弟平安送回家中。

    ​宋屋派出所警員余政鋌及潘柔涵，29日傍晚擔服巡邏勤務，行經平鎮區復旦國小前，發現這對小姊弟神情慌張地站在路邊，員警見狀立即停下車輛上前關心。由於當時天色昏暗，2個孩子因為找不到回家的路，急得快哭出來，員警見狀趕緊安撫情緒，並先將孩子帶上警車暫時安置。

    ​員警耐心地詢問孩子，雖然2人能說出父親姓名及電話，但因無法清楚表達詳細住址，加上警方多次撥打家長電話均無人接聽，員警研判孩子應該住在附近，遂決定載著孩子在周邊巷弄展開「地毯式訪查」。幸運的是，當詢問至附近社區時，眼尖的警衛一眼認出2名孩童，表示平常都是由阿公帶去公園玩，並熱心協助警方引導至孩童住處。

    ​當員警帶著孩子按鈴時，施姓父親睡眼惺忪地應門，看到警察帶著2個孩子站在門口，頓時嚇了一大跳。施父向警方表示，自己昨天白天剛上完大夜班，正在家中補眠，完全沒發現孩子趁他熟睡時自己開門跑出去玩。施父對於警方的熱心協助頻頻致謝，也對自己的疏忽感到懊悔。

    小姊弟趁爸補眠熟睡溜出門，迷途驚魂逾2小時、暖警助返家。（圖由警方提供）

