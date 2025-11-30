為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    分手後翻臉！男子誣告前女友冒名過戶名下機車 法官判3月刑

    2025/11/30 14:47 記者吳昇儒／新北報導
    新北地院近日審結，依觸犯誣告罪，判處游男有期徒刑3月。（記者吳昇儒攝）

    新北地院近日審結，依觸犯誣告罪，判處游男有期徒刑3月。（記者吳昇儒攝）

    新北市一名游姓男子與李姓女子交往期間，不慎將女友的機車撞毀。游男為了彌補，便把自己的行照、印章交付李女，將自己名下機車過戶給對方。兩人分手後，游男翻臉不認人，竟向警方宣稱李女冒名過戶，對其提告。事後查證游男所稱非實，李女反過來對前男友提誣告告訴。新北地院近日審結，依觸犯誣告罪，判處游男有期徒刑3個月。

    檢警調查，游、李二人原為同居情侶，兩人於2023年交往期間，游男騎乘李女名下機車，卻不慎將女友的機車撞毀。為了補償女友損失，隨即交付自己的機車行照、印章等過戶所需證件給對方。李女便於2023年2月9日將游男的機車過戶到自身名下。

    兩人分手後，游男心生不滿，竟於過戶同年10月18日至蘆洲監理站撰寫「遭冒名過戶車輛轉請警察機關偵辦申請書」，請偵查機關追訴，更到新北地檢署提告。

    檢察官調查後發現，爭議機車是游男主動要過戶給李女，並無冒名過戶等情形，予以李女不起訴處分，李女則對前男友提出誣告告訴。

    檢察官偵訊時，游男自知理虧，承認與前女友分手後，心生不滿，為了報復，才會誣告對方冒名過戶。檢察官訊後，依法提起公訴。

    法官審理後認為，游男為滿足自己報復心理恣意誣告他人犯罪，不僅法治觀念薄弱，動機惡劣；考量他最終承認犯行，且需扶養雙親等狀況，判處有期徒刑3月。

