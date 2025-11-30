為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    命大！桃園深夜2福特轎車追撞大馬路側翻 毫髮未傷

    2025/11/30 14:34 記者李容萍／桃園報導
    桃園深夜兩福特轎車追撞，紅車大馬路側翻，駕駛毫髮未傷。（警方提供）

    桃園深夜兩福特轎車追撞，紅車大馬路側翻，駕駛毫髮未傷。（警方提供）

    桃園市中壢區中北路二段昨（29）日深夜發生兩輛同為福特轎車追撞的翻車事故，34歲黃姓男子駕駛紅色福特轎車自中北路往健行路方向直行，不慎擦撞停靠路邊的白色福特車輛後翻車，整輛車側躺在馬路中央，所幸無人受傷，黃男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

    中壢警分局中壢交通中隊小隊長黃羣臺今日指出，昨日深夜11點許獲報，在中北路二段有交通事故發生，員警現場了解，34歲黃男駕駛紅色福特轎車沿中北路往健行路方向直行，行經中北路二段時，不明原因碰撞停靠在路邊的白色福特轎車，當下黃男的車翻覆，現場並無造成任何人員受傷。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲民眾夜間行車時更應提高警覺，隨時注意車前狀況，與鄰車及路邊車輛保持安全距離，行經無號誌或閃黃、閃紅燈路口更務必加強注意周遭狀況，降低車速，以確保自身與其他用路人安全。

    桃園深夜兩福特轎車追撞，紅車大馬路側翻，駕駛毫髮未傷。（警方提供）

    桃園深夜兩福特轎車追撞，紅車大馬路側翻，駕駛毫髮未傷。（警方提供）

    桃園深夜兩福特轎車追撞，紅車大馬路側翻，駕駛毫髮未傷。（警方提供）

    桃園深夜兩福特轎車追撞，紅車大馬路側翻，駕駛毫髮未傷。（警方提供）

    桃園深夜兩福特轎車追撞，白車停路邊衰被撞。（警方提供）

    桃園深夜兩福特轎車追撞，白車停路邊衰被撞。（警方提供）

    熱門推播