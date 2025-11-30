為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台東成功港漁吊車翻覆 釀1死1傷

    2025/11/30 14:03 記者黃明堂／台東報導
    台東成功漁港吊車翻覆。（記者黃明堂翻攝）

    台東成功漁港吊車翻覆。（記者黃明堂翻攝）

    今（30）日上午11時24分，台東縣成功漁港近燈塔堤防處發生1起重大意外。1輛大型吊車在執行消波塊工程時翻覆，現場共有2名傷者，其中1人位於駕駛座已明顯死亡，另1名則腿部遭車體重壓，受困在車體與堤防中間，消防人員救出後送馬偕醫院，吊車後續起火，立即被撲滅。

    台東縣消防局表示，獲報後立即派遣成功、東河分隊及成功大隊共7車10人前往現場進行搶救。由於受困者的腿部被重壓，救援頗有難度，警消同仁利用油壓撐開器及軍刀鋸等專業破壞器材，配合現場其餘施工人員拆卸車體零件，終於在中午12時成功將46歲男性傷者救出，所幸傷者仍意識清楚、生命徵象穩定，由成功分隊救護車送往馬偕醫院接受進一步治療。

    中午12時4分，成功大隊副大隊長沈煒翔回報，事故車輛突然起火燃燒。警消隨即佈設兩條水線，全力撲滅火勢，防止災害擴大，目前火勢已控制。車輛翻覆傾倒原因待施工及勞安單位後續調查。

    台東成功漁港吊車翻覆，消防人員救援。（記者黃明堂翻攝）

    台東成功漁港吊車翻覆，消防人員救援。（記者黃明堂翻攝）

    台東成功漁港吊車翻覆。（記者黃明堂翻攝）

    台東成功漁港吊車翻覆。（記者黃明堂翻攝）

